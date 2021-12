Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, declaró durante cinco horas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre su paso por la guerrilla de las Farc, el Epl y las Autodefensas.



Sin embargo entregó pocos detalles de los nombres de personas vinculadas a esas organizaciones ilegales y negó tener información sobre varias masacres perpetradas en Urabá.



Dos magistradas, el representante de la Procuraduría y de las víctimas le hicieron preguntas puntuales sobre hechos de violencia registrados en la región hace más de dos décadas, pero el capo poca información entregó y manifestó que para ese momento estaba en otra zona del país o ya había cambiado de organización.



Uno de los abogados le preguntó sobre varios empresarios relacionados con firmas bananeras de la zona y si tenía información sobre supuestos nexos con grupos ilegales y 'Otoniel' indicó que nada sabía de ellos.

"En esa época no estaba en esa zona, no esos empresarios no los conocí", respondió el testigo mientras el abogado le mencionó siete nombres, cargos en las empresas y años en los que estuvieron en la zona.



Igualmente se le preguntó si tenía información sobre acciones armadas realizadas por el Ejército y las Autodefensas y planeadas desde la base militar el corregimiento de Macondo, en el municipio de Turbo, y 'Otoniel' respondió: "Yo para esa época no estuve, pues la base se cuál es, pero no tengo conocimiento".

Además se le interrogó si tuvo responsabilidad o conoció de los crímenes de integrantes del partido UP entre 1990 y 2002 a lo que respondió: "Yo de eso no tengo conocimiento, en esa época estaba en otra región. Yo en el Urabá estuve muy poquito y era un combatiente que estaba más arriba, no estaba en la zona bananera".



Otra representante de víctimas lo interrogó sobre las relaciones de las Autodefensas con la brigada 17 de la zona y el capo reiteró que no tenía información. "En el tiempo que estuve fue muy poquito, solo estuve cinco o seis meses, de esa relación de la brigada no supe, pero la organización sí hacia presencia en esa zona", indicó 'Otoniel'.



En otra momento de la audiencia señaló que no tenía información sobre entrenamiento a los paramilitares para desaparecer los cuerpos de sus víctimas y que tampoco sabía de delitos como torturas, abusos sexuales o reclutamiento forzado.



Igualmente se le interrogó sobre el comandante 'Doble Cero' y ataques a la comunidad LGBTI. "Al comandante lo conocí, era un comandante militar de la zona, pero que sepa que ordenó eso no", respondió.



Otro abogado le preguntó sobre dos ganaderos de la región que habrían tenido nexos con grupos ilegales y respondió no saber nada de ellos.



Sorprendió señalando que las Autodefensas no presionaron ni atacaron a los reclamantes de tierras que querían volver a sus zonas luego de procesos de desplazamiento. Y habló de supuestos casos en lo que personas asesoradas por abogados llegaban a reclamar tierras que habían vendido.



'Otoniel' se refirió a temas como la toma de Saiza, en Tierralta (Córdoba), perpetrada en agosto de 1988 y sostuvo que él no participó en esa incursión armada pero que se enteró de coordinaciones que se hicieron con el entonces jefe guerrillero Efraín Guzmán.



Los magistrados le preguntaron sobre cinco masacres perpetradas en la zona y señaló que no participó en ellas y que no tenía ninguna información sobre el tema.



Negó que su organización esté vinculada a crímenes de desmovilizados y líderes sociales.



Y ante la pregunta de las relaciones del 'Clan' con agentes del Estado o empresarios señaló "en el momento no". Luego se negó a responder una pregunta sobre los nexos de la organización con cargamentos de droga decomisados entre envíos de banano.



'Otoniel' sostuvo que entre el año 1987 y 1988 se reclutó en la guerrilla de las Farc pero que allí solo permaneció un par de años y recordaba solo nombres de los máximos comandantes como 'Efraín Guzmán', 'Jacobo Arenas' y 'el Manteco'.



Dijo que la guerrilla se financiaba especialmente de las cuotas (vacunas) que le pedían a los empresarios. Indicó que no participó en combates con la Fuerza Pública y que no recordaba de ataques a la población civil por parte de las Farc.

