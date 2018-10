¿Qué hay detrás de la embestida contra la DEA en Bogotá?

Desde hace 20 días, informantes acusan a sus miembros de episodios que van desde conflictos domésticos hasta filtraciones de información a la mafia. Cabeza de la agencia en Bogotá desmiente los señalamientos y los atribuye a un “funcionario descontento”.



Autoridades colombianas recibieron, hace dos semanas, una alerta según la cual se venía difundiendo información falsa que salpicaba a miembros del más alto nivel de la DEA en Bogotá con conflictos de tipo doméstico, que fueron desmentidos con informes y documentos oficiales.

Los datos habrían partido de un anónimo que llegó a un par de medios de comunicación locales, que luego fue difundido en el exterior con otros datos de mayor calibre.

La información indica que al menos tres agentes de la oficina en Bogotá están siendo investigados por presuntos episodios con prostitutas, presunta filtración de información a la mafia y supuesto encubrimiento. La versión fue difundida por la agencia AP en un reporte que ya está siendo replicado y que señala que los agentes fueron retirados recientemente por supuestas faltas éticas vinculadas al caso de entrega de datos a carteles del narcotráfico y al uso de dineros estatales para enganchar trabajadoras sexuales. AP revela incluso que la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia (OIG) adelanta pesquisas sobre el tema e incluso en septiembre viajaron a Bogotá a entrevistar a Richard Dobrich, director regional de la DEA para América Latina.



EL TIEMPO se comunicó con Dobrich y fue enfático en que todo obedece a información falsa de un “empleado descontento”.



Según el funcionario, la OIG ya tiene listo el reporte sobre los supuestos incidentes que narran los anónimos, y no encontró hallazgos en torno a la denuncia públicas.



De acuerdo con Dobrich, no es cierto que la oficina de la DEA en Bogotá, clave en la lucha contra el narcotráfico, esté en caos o involucrada en escándalos. De hecho señala que año fiscal 2018 ha sido el de mejor desempeño de esa agencia, que ha recibido reconocimiento de varios gobiernos.



Además, fue claro en que su retiro de la agencia, para ocupar un cargo en el sector privado, no es un despido ni obedece a la “información falsa que se está filtrando”. De hecho, hizo llegar las fechas de las entrevistas que tuvo con el sector privado, en abril y junio, anteriores a los anónimos que señalan que fue retirado por los escándalos.



“Estoy acostumbrado a pelear con los Talibanes, al lado de héroes de la DEA y de las Fuerzas Especiales, pero no a confrontar anónimos cobardes y alegaciones ficticias”, señaló.



Unidad investigativa