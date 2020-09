El capitán Ányelo Palacios trabaja de empleado en una cigarrería

Ányelo Palacios, el capitán de la Policía, retirado en agosto del año pasado de sus funciones, quien denunció la existencia de una supuesta ‘comunidad del anillo’ –una de red de prostitución masculina que operaba dentro de la institución– está trabajando en una cigarrería en el occidente de Bogotá: hace los domicilios, pedidos, cobra y hasta surte. Su horario va desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, cuando ya declinan las ventas.

Son muchas las personas que lo han identificado cuando van al negocio en donde labora, que está ubicado cerca de una reconocida universidad. Apenas lo ven le preguntan sobre cómo va el proceso por su escandalosa denuncia, tema del que prefiere no hablar. Asegura que tiene que seguir luchando porque es él quien sostiene económicamente a su familia. “Mi mamita es quien más está sufriendo por lo que estoy afrontando”, dice con su voz a punto de quebrarse.

“A mí nadie me quiere dar empleo porque represento un riesgo para la seguridad de los que están a mi lado. Me han llegado a decir que no quieren arriesgarse a que tiren un explosivo a sus negocios o empresas por mi culpa”, dijo a EL TIEMPO.



Insiste en que su vida está en peligro, sobre todo porque el pasado martes recibió la noticia de que le habían retirado el esquema de seguridad, que inicialmente estaba compuesto por dos policías, luego uno y ahora anda solo.



Cuenta que hace 25 días se percató a tiempo de que dos hombres lo esperaban a la salida del negocio, una noche que salió a cobrar un pedido. “Ese es, le dijo uno al otro. Cuando escuché esto corrí. Ellos corrieron detrás de mí, pero alcancé a entrar y esconderme en la cigarrería. Llamé al cuadrante y nunca vino a atender mi caso”.

Los del cuadrante, contó, llegaron al negocio después de que le hiciera una carta al general Jorge Hernando Nieto, director de Policía.



“Toda Colombia sabe, y más ahora, que le van a imputar cargos al general Palomino, eso se sabe desde el lunes, más se pone en riesgo mi seguridad. Pero nota uno con gran preocupación que cuando ocurren estos hechos la Policía toma acciones en contra mía para dejarme en riesgo”.

Asegura que se quiere ir del país, pero que no ha podido hacerlo porque las autoridades les han notificado a las embajadas que se le está protegiendo. “En una comunicación dijeron que tenía hasta carro blindado, algo totalmente alejado de la realidad y que ha impedido que salga del país. Yo sé que a mí me van a matar. Ya le he dicho a mi familia que estén preparados porque en cualquier momento le van a llevar la mala noticia”.



Un suboficial fue la persona que le notificó que ya no iba a tener escoltas y desde ese momento anda de un sitio a otro. Dejó de ir a la cigarrería.



“Vino a mí un sargento, me notificó, me dijo: "La verdad es que la orden es que le levantemos el esquema de seguridad". Le pregunté por qué, si el proceso de la red de prostitución y todo eso que está manejando la Fiscalía no ha culminado. "La orden de mi general es que le levante el esquema de seguridad’, me repitió. Ahora ando en la calle y en buseta para todos lados, destituido, inhabilitado por 12 años”.



El oficial retirado viajó a Cúcuta, Norte de Santander, y de allí regresará a Bogotá a volver a gestionar su posible salida del país, de lo contrario, a que le garanticen su seguridad.



“Me dicen que es responsabilidad de la Fiscalía que me protejan como testigo que soy. Todo lo que estoy viviendo es por haber denunciado algo que me sucedió a mí, una verdad que está siendo investigada”, puntualizó.



JUSTICIA

