Luego de que el Ministerio de Educación retiró la acreditación de alta calidad de la Universidad Sergio Arboleda, se conoció un informe de seguimiento de la cartera al centro educativo que habla, entre otras cosas, de contratos sobre los que había quejas, uno de estos con el fiscal general Francisco Barbosa.



El informe se realizó tras una visita que en enero de este año hizo el Ministerio a la universidad, tras una queja del exdecano de Derecho de este centro Leonardo Espinosa, quien señaló que se habrían destinado recursos de la institución con fines diferentes al cumplimiento de su función institucional, así como la presunta infracción al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de la universidad.

Los contratos que en esta visita analizó el Ministerio habían sido suscritos en distintos años con: Jorge Pretelt Chaljub, Rodrigo Noguera Calderón, Andrés Felipe Arias Leiva, Cesar Augusto Serrano, Catalina Serrano, Luis Felipe Murgueitio, Francisco Barbosa Delgado, Carlos Alberto Restrepo Velásquez, Miguel Ceballos Arévalo, Carlos Alberto Plata Gómez, Agrobahia S.A., Liliana Beayne, Proyectos Nogo S.A.S., Rz Guadalupe S.A.S., Fundación Para El Desarrollo U.S.A., Juridicasa Sas En Liquidación,y Zilent Technologies Colombia (Zitech) S.A.S.



De acuerdo con el documento, de 69 páginas, el contrato del actual fiscal se firmó para dar una clase de cátedra durante un semestre en las asignaturas "que le asigne la universidad y con la intensidad horaria que la escuela establezca, o cualquiera

otra actividad análogo, anexas, o complementarias". Según se señala, el mismo se estableció por el término de 12 meses, del 12 de marzo de 2019 al 11 de marzo de 2020, aunque la fecha de terminación del contrato fue el 7 febrero de 2020 "a partir de un mutuo acuerdo entre las partes para la terminación del mismo".

Lo que se concluyó del contrato de Barbosa y otros

El informe de seguimiento del Ministerio de Educación expone que en la suscripción de los contratos laborales con Pretelt, Arias, César Serrano, Catalina Serrano, Murgueitio, Barbosa, Restrepo, Ceballos, y Beayne se cumplieron las formalidades propias de un contrato, como la individualización del empleado y las características de la relación de carácter laboral.



"Los contratos de naturaleza laboral establecieron claramente sus condiciones contractuales, determinaron la prestación personal de cada uno de los contratados, así como la fijación de un salario", se lee.



Así mismo, añade el informe que "el principio constitucional de autonomía universitaria faculta a las Instituciones de Educación Superior a darse sus propios reglamentos bajo el apego de la Ley, en tal sentido si bien se observó la consecutividad en la contratación por prestación de servicios de las personas determinadas por el quejoso, no se evidenciaron hechos que hagan ver como irregulares las contrataciones analizadas, más allá de la necesidad de acoger lo indicado por las altas cortes sobre el particular".



Sobre la idoneidad de las personas el Ministerio dijo que bajo las calidades académicas y profesionales de las hojas de vida examinadas "las personas naturales evidenciaron su capacidad para el ejercicio del empleo o de la labor contratada" y que bajo el derecho privado se faculta a las partes de la relación contractual a acordar los montos de los salarios u honorarios.



"De otra parte se encontró que las contrataciones referidas no afectaron las rentas de la institución de educación superior que pudiere conllevar al desequilibrio financiero de la institución, poniendo en riesgo su operación crediticia y la prestación del servicio público de educación superior", dice el informe.



Sobre este punto el Ministerio de educación concluye diciendo que hecho el análisis de la contratación y remuneración, "esta obedece a los procedimientos establecidos para la IES en el marco de su autonomía y en cada caso analizado, se observa que se ha cumplido con los procedimientos internos".

