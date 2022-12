En los últimos años uno de los temas delicados en cuestión de seguridad y defensa nacional ha sido el control en la porosa frontera con Venezuela y las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, y sobre eso se pronunció el general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército Nacional.



En entrevista con EL TIEMPO, el general Ospina habló sobre las reuniones con el Ministerio de Defensa para los temas de tránsito y seguridad en la frontera, así como del nivel de cooperación militar que existe por ahora con Venezuela.



Frente a las relaciones con Venezuela, que se retomaron en el nuevo gobierno de Gustavo Petro, el general respondió que el nivel de relación se ha circunscrito "a los temas operativos de frontera básica".



Entre esos temas destacó las reuniones con el Ministerio de Defensa y los mandos regionales bajo el interés de que haya un "tránsito normal en la frontera, que la gente no tenga que estar utilizando los pasos ilícitos, sino que utilice los que normalmente están y que nosotros podamos acompañar adecuadamente esos pasos".



El comandante enfatizó en que, por ahora, la relación o cooperación militar con el vecino país "se circunscribe a ese nivel básico operativo".

Reunión de los comandantes de las FF. MM. de Colombia y Ecuador en Ipiales, Nariño. Foto: Fuerzas Militares

De otro lado, el general Ospina también habló de las relaciones con Ecuador, que está viviendo los efectos de la violencia asociada al narcotráfico.



"Yo no diría que somos vecinos incómodos porque hay que entender que las condiciones se van creando y el narcotráfico es un delito transnacional. Hay una oferta, hay una demanda y esto nos implica a todos. Yo pienso que Ecuador no calculó que en algún momento pudiera pasarle eso (que llegara la violencia del narcotráfico), y es lo que está viviendo", comentó al respecto.



Añadió que ya se reunieron con el Ministro de Defensa de Ecuador y la cúpula de las Fuerzas Militares "para revisar todos esos temas que no son nuevos, porque venimos haciendo un trabajo de frontera y lo vamos a fortalecer, ese es el ánimo y hay muy buena disposición para evitar que estos corredores cojan más fuerza".



