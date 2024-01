¿Purga continua de generales de Fuerza Pública está afectando la seguridad de Colombia?

La general Sandra Patricia Hernández Garzón estuvo solo siete meses al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá, una de las más complejas del país y que por primera vez era liderada por una mujer. En los más recientes cambios en la institución se decidió que la oficial, que lleva solo dos años en el rango de general, pase a ser la inspectora general de la Policía Nacional.



La general Sandra Patricia Hernández Garzón estuvo solo siete meses al frente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Foto: Policía Nacional

A la Dijín, que es clave por sus capacidades de inteligencia y que ha liderado algunos de los más duros golpes al crimen organizado en el país, llegó el coronel Edwin Urrego Pedraza. El oficial asume un cargo ocupado tradicionalmente por generales y de hecho reemplazará al brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza. Aunque Urrego Pedraza ya fue llamado a curso de ascenso, aún sigue en el rango de coronel.



De acuerdo a los cambios revelados por EL TIEMPO, llegará al Gaula, que lidera la lucha contra el secuestro, uno de los delitos que más han crecido en el país, el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria. Y en la Policía Antinarcóticos, clave en la lucha contra el narcotráfico, estará el coronel Ricardo Sánchez Silvestre.



Aunque no se duda de las capacidades de los nuevos mandos de la Policía que tendrán que entrar a mostrar resultados en cada área, el solo nombramiento generó cuestionamientos como el hecho por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado. “Se está desmoronando paulatinamente la institucionalidad. Cómo es posible que ahora vamos en coroneles de directores de la Dijín, vamos a terminar en tenientes”, indicó Barbosa Delgado. Y añadió que ese tipo de cambios apunta a “querer desmantelar la investigación judicial en el país”.

El fiscal general Francisco Barbosa fue uno de los que cuestionó los más recientes cambios en la cúpula Policía. Foto: Fiscalía

En la Policía, lo mismo que en las otras fuerzas, especialmente en el Ejército, se está sintiendo la salida masiva de generales desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Desde el mes de agosto del año pasado han salido más de 60 generales y almirantes de todas las fuerzas. Tal como lo publicó este diario, en el Ejército hasta hace un mes había 44 generales, y con la aprobación de ascensos en el Senado son 51. En contraste, para inicios de 2022 esa fuerza contaba con 57 generales. Entre tanto, la Policía cuenta hoy con 17 generales.

(Le sugerimos consultar: ¿Qué se está moviendo tras la purga de generales en las Fuerzas Militares y la Policía?).Mientras se cumplen los ascensos y los hoy coroneles reciben su primer sol o estrella, muchas unidades seguirán al mando de coroneles.

Los generales (r) de la Policía Tito Yesid Castellanos, Carlos Rojas Pabón y Carlos Fernando Triana salieron en los últimos meses de la institución. Foto: Policía

El analista Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto, consideró que no se puede establecer una relación causal entre la salida de los generales y los malos indicadores de seguridad ciudadana, pero que esa purga continua “sí generó un problema de experiencia en los altos mandos, que si bien eran los siguientes en la lista, todavía les faltaban más años de recorrido para llegar a esos cargos”.



Añadió que, sumada, hay una política de seguridad y convivencia que no es tan clara porque se terminó por fusionar con la política de seguridad y defensa nacional, que debería tener otros énfasis y fines.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), coincidió en que el deterioro de la seguridad no se podría atribuir a los cambios en las fuerzas, pero que sí “es correcto señalar que esos cambios en la estructura de mando de las Fuerzas Militares y de la Policía han reducido significativamente las capacidades para adelantar operaciones de seguridad”.

Estos movimientos reducen el tiempo de formación en el cargo de los oficiales, reduciendo la capacidad de adquirir habilidades y conocimientos a lo largo de una carrera: Jorge Restrepo

TWITTER

Sostuvo que, en principio, esos cambios interrumpen operaciones de mediano y largo plazo en contra de las redes criminales, que toman años en convertirse en resultados positivos en su contra. “Y en segundo lugar, porque deshacen los vínculos de confianza con organismos judiciales de otros países que cooperan con Colombia en el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales. Esos vínculos toman tiempo en reconstruirse”, dijo.



Agregó que estos movimientos “reducen el tiempo de formación en el cargo de los oficiales, reduciendo la capacidad de adquirir habilidades y conocimientos a lo largo de una carrera: los oficiales activos tienen menos exposición probada ante la corrupción y menos experiencia que los que han salido”.

Director de la Policía, general William René Salamanca. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Consultado por EL TIEMPO, el director de la Policía, general William René Salamanca, señaló: “Quienes conocen la dinámica institucional pueden dar fe de la manera como venimos fortaleciendo la Policía Nacional, con oficiales formados con los máximos estándares profesionales y que gozan de la mayor experiencia en la responsabilidad asignada. Son decanos en sus especialidades”.



Y añadió que se trata de coroneles llamados a curso de brigadieres generales, “capacitados incluso por agencias federales de Estados Unidos, las cuales expresan su total confianza para el cumplimento de su misionalidad”.



Los oficiales que ahora lideran las unidades y especialidades de las Fuerzas Armadas y de Policía, al margen de su rango, ahora, además de recuperar los indicadores de seguridad y la confianza de las comunidades, enfrentan nuevos retos en las regiones en las que mañana se estrenarán los nuevos alcaldes y gobernadores, con quienes tendrán que trabajar de la mano al tiempo que cumplen las instrucciones del Gobierno Nacional.

