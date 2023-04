"Si el expresidente insiste en vulnerar derechos políticos no queda más recurso que acudir a las instancias que vigilan la convención americana de Derechos Humanos". Así lo trinó el presidente Gustavo Petro refiriéndose al expresidente Cesar Gaviria frente a posibles sanciones a congresistas liberales por no seguir las líneas del partido.



El pronunciamiento se dio luego de que congresistas decidieran apoyar la reforma a la salud.

Analistas opinaron sobre la posibilidad de que una demanda en ese sentido prospere en el Sistema Interamericano.



María Clara Galvis Patiño, abogada de la Universidad Externado de Colombia con estudios de posgrado en derecho constitucional, señaló: "la Convención Americana sobre derechos humanos, en su artículo 44 dice que toda persona puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncias o quejas por violación de la Convención por un Estado parte. La Convención se refiere a toda persona, grupo de personas o entidad no gubernamental reconocida en uno o más Estados de la OEA".

Y añadió que la queja debe dirigirse contra un Estado parte, para que la Comisión sepa a qué Estado se refiere.



"Las conductas de los particulares que vulneran derechos consagrados en tratados internacionales deben ser investigadas por los jueces Internos y si los jueces internos no investigan o no lo hacen de conformidad con los estándares internacionales, el caso se puede presentar ante las instancias internacionales, la CIDH o el Comité de Derechos Humanos de la ONU", dijo Galvis Patiño.



A su turno la investigadora Verónica Hinestroza señaló que en todo caso "hay que agotar procedimientos internos y no encontrar respuesta en ellos. Se trate de los derechos de que se trate".



Para el abogado Camilo Burbano no es posible que un caso contra un particular llegue al Sistema Interamericano.

"Este sistema tiene como objetivo investigar conductas estatales y no particulares, en ese orden de ideas sería absolutamente imposible que se lleve a un expresidente que es un particular ante la Comisión Interamericana", dijo Burbano.



Sostuvo que si de lo que se trata es de señalar que las normas relacionadas con las decisiones de los partidos y su funcionamiento, el presidente Petro tendría que señalar las violaciones o afectaciones del mismo estado y no de particulares.

