Audios y pantallazos, entre las pruebas contra magistrado capturado

La grabación de una conversación entre el abogado Marco Tulio Quintero Cano y el magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, Eduardo Castellanos Rozo, en la que hablan de dinero, es una de las pruebas más contundentes de la Fiscalía en contra del magistrado.

La conversación, que fue registrada en un centro comercial del occidente de Bogotá, fue revelada por el ente investigador durante la audiencia de imputación de cargos contra el magistrado Castellanos, quien enfrenta un proceso por presuntamente haber recibido 50 mil dólares por entregar información a la defensa del extraditado narcotraficante Miguel Ángel Mejía Múnera, alias El Mellizo.



Este es un fragmento del audio de la Fiscalía:



Castallenos: La única fuente, el único tema de dinero que se sabe es el tema de Yaneth Niño, no se sabe nada más.



Quintero: Entonces basado en su teoría yo tengo que ir a negar que yo recibí eso.



Castallenos: Usted puede ir a decir lo que quiera. Yo lo que estoy diciéndole a usted es que si alguna vez me vuelven a llamar iré a repetir lo que dije en las dos declaraciones anteriores: a mí nadie me ha buscado para favores de nada. Yo no creo realmente que haya nada porque es que usted no le ofreció plata a nadie, usted no está metido en ningún enredo.



Quintero: Pero sí recibí plata para usted.

El audio fue grabado en un centro comercial del occidente de Bogotá

De igual manera, la Fiscalía posee pantallazos de WhatsApp en los que se habla, entre otras cosas, sobre la repartición de un dinero.

Esta conversación hace parte de las pruebas de la Fiscalía contra el magistrado Eduardo Castellanos Rozo Foto: Archivo particular

La audiencia contra Castellanos, en la que se la acusa por los delitos de revelación de secreto, cohecho propio y soborno en actuación penal continuará el próximo martes en los juzgados de Paloquemao.



JUSTICIA