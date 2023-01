En un documento de 46 páginas el Ministerio de Justicia definió lo que sería una reforma a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Carcelario para “humanizar la política criminal y penitenciaria” del país y “contribuir a la superación del estado de cosas inconstitucional” en las cárceles.



(Lea también: Avalan proyecto que reemplaza la cárcel con tareas a favor del espacio público).



Entre otros cambios, en el borrador del proyecto, que está siendo socializado y cuyo texto definitivo sería presentado al Congreso en las sesiones ordinarias del mes de marzo, se reduce de 60 a 40 años la pena máxima a imponer en Colombia con excepción de los casos en los que exista concurso de delitos (más de un cargo).



(Le puede interesar: Secuestro: se incrementó en un 27 por ciento durante el 2022).

Igualmente se extiende a los condenados por penas hasta los 12 años de cárcel la posibilidad de acceder a la libertad condicional, un beneficio que actualmente se otorga a quienes son condenados por delitos cuya pena mínima es de ocho años de cárcel.



El borrador además hace cambios a la suspensión de la ejecución de la pena (cuando el condenado deja de pagar su sentencia) y se propone que pueda aplicarse a quienes sean condenados a máximo seis años de cárcel. Hoy la ley permite aplicarla solo a quienes no excedan los cuatro años de detención.



En este punto se plantea que frente a delitos relacionados con el tráfico de drogas, los condenados puedan recibir ese beneficio si participan en los programas de sustitución de cultivos ilegales promovidos por el Gobierno. En todo caso, tendrá que existir una verificación y si se descubre que el condenado incumple sus compromisos, el juez podrá revocar la suspensión y ordenar su detención.



(Lo invitamos a leer: Cultivos de uso ilícito: reducción en la meta de erradicación encendió el debate).



Frente a la casa por cárcel o detención hospitalaria por enfermedad grave, se propone que no solo sea para condenados sino que también se tenga en cuenta frente a la detención preventiva y se extienda no solo a quienes estén enfermos sino a personas con discapacidades que tengan una “sintomatología, con tratamientos o necesidades específicas, que impliquen la necesidad de un apoyo y que presente una pérdida de autonomía que se tornen incompatibles con la vida digna en reclusión y con la garantía de tratamiento”.



La norma establece unos requisitos como el concepto médico para recibir el beneficio y señala que se determinará el hospital para su detención según las necesidades médicas del interno. Y deja en manos de los jueces que se ordenen seguimientos a la salud del interno pata verificar si se mantiene su situación o si su mejoría permite que sea trasladado a un centro carcelario.



“En caso de enfermedades de baja gravedad, el Inpec deberá garantizar la realización de los ajustes razonables que se requieran para la atención de la enfermedad dentro de establecimiento penitenciario o carcelario”, se lee en el articulado, que añade que frente a enfermedades “graves, incurables y altamente discapacitantes con tratamiento paliativo debidamente diagnosticado, prevalecerá la autonomía del paciente, para que este, de manera libre, voluntaria e informada, decida si es trasladado a su domicilio o a centro hospitalario”.



(Puede leer: Minjusticia dice que el sistema penitenciario no se privatizará).



En la normatividad vigente existen circunstancias que llevan a agravar las condena, por ejemplo cuando se cometen con sevicia o cuando las víctimas son cónyuges o compañeros permanentes o los padres del victimario. Hoy la pena en esos casos es de 400 a 600 meses de prisión, pero el Ministerio propone bajarla a entre 360 y 480 meses de cárcel.

Despenalización de conductas

Facebook Twitter Linkedin

Protestas del paro nacional en Cali. (Imagen de archivo) Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

Así mismo, dejarían de ser delitos conductas asociadas a violaciones del sentimiento religioso como la perturbación de ceremonia religiosa y el irrespeto a un cadáver. Igualmente se derogan los artículos que tipifican la injuria pero se mantiene la injuria por vía de hecho (distintas a las verbales), que tendría una pena de 16 a 54 meses de cárcel.



También desaparece la inasistencia alimentaria, la supresión, alteración o suposición del estado civil; y la Emisión y transferencia ilegal de cheque.



Frente al delito de concierto para delinquir y de terrorismo, se excluyen de su ámbito de aplicación conductas asociadas “a la protesta social, el ejercicio de la libertad de reunión, asociación o manifestación, pueden dar lugar a la configuración del delito de concierto para delinquir, en sus modalidades simple o agravada”.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué tan viables son las reformas judiciales en las que trabaja el Gobierno?).

Nuevas condiciones para obtener la casa por cárcel

En el borrador se señala que la casa por cárcel se podrá conceder cuando el procesado tenga más de 60 años (hoy es para mayores de 65 años), cuando a la persona procesada le falten 4 meses o menos para el parto, y hasta los 6 meses después del nacimiento de su hijo, y cuando la persona procesada fuera cabeza de familia de niño, niña o adolescente o de persona que sufriere incapacidad permanente; o tenga a una persona mayor o una persona que no puede valerse por sí misma bajo su cuidado.



“En estos eventos, el juez atenderá especialmente a las necesidades de protección de la unidad familiar y a la garantía de los derechos de las personas que se encuentran bajo su dependencia”, se lee en el documento.



De otra parte, otra propuesta para que menos personas estén en prisión es que se establece que se impongan medidas de aseguramiento fuera de prisión por delitos cuya pena sea inferior a 8 años, algo que actualmente está contemplado solo para delitos penalizados con menos de cuatro años de cárcel.



(Puede leer: 'Es una prioridad acabar el narcotráfico, pero hay que buscar métodos’: Gobierno).

Otro cambio tiene que ver con la condena a pagar una multa a personas con bajos recursos económicos, pues el proyecto señala que cuando hay sentencias condenatorias de cárcel y multa, el juez se abstendrá de imponer la segunda “cuando considere que esta no es proporcional, necesaria o racional, y cuando se advierta o se demuestre que la persona condenada tiene una situación socioeconómica que imposibilitará el pago de la misma y, por ende, su plena reinserción social”.

Facebook Twitter Linkedin

Hoy existen cárceles de baja, mediana y alta seguridad. En la foto, la cárcel de Cómbita, en Boyacá, que tiene una parte de mediana y una parte de alta seguridad. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otra modificación sería para extender la posibilidad de mediación en los procesos judiciales, pues se establece que este mecanismo procede en cualquier momento del proceso, incluyendo la etapa de indagación, para delitos cuya pena mínima no exceda 8 años, ese límite es actualmente de 5 años. Además se dice que en casos cuando la pena mínima sea más de ese tiempo, la mediación será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción.



El borrador del proyecto también habla de la creación de oficinas de derechos humanos en cada establecimiento de reclusión para monitorear y hacer seguimiento a la situación de garantía de los derechos humanos; y propone crear Comunidades Terapéuticas para el tratamiento de adicciones, que hoy funcionan solo en algunas prisiones, en todos los establecimientos de reclusión.



Así mismo, se propone una reclasificación en los tipos de penitenciarías para condenados, que vendrían a remplazar lo que hoy se llaman de alta, mediana y baja seguridad. Ahora serían por niveles, el uno se refiere a establecimientos de fase interna de preparación para la libertad para personas que por su perfil requieren condiciones de alta seguridad. El nivel dos serán lugares de fase interna de preparación para la libertad; el tres para brindar una fase intermedia de preparación para la libertad; y el cuarto nivel se refiere a establecimientos preparados para albergar la fase externa de preparación para la libertad.

Facilidades para permisos de salida

Facebook Twitter Linkedin

Operación de requisa del Inpec en la cárcel La Picota. (Imagen de referencia). Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esa clasificación de las penitenciarías viene con distintos beneficios, por ejemplo, en la fase intermedia se puede acceder a beneficios administrativos como el permiso de 72 horas para salir de prisión y permisos de salida de fines de semana; y en la fase externa de preparación para la libertad, coincidirá con la libertad o con la prisión domiciliaria.



En este mismo punto se establece que para obtener el permiso de 72 horas hay que estar en la fase intermedia de preparación para la libertad y haber descontado un 25 por ciento de la pena –hoy en día se exige la tercera parte de la pena-, no tener requerimientos de ninguna autoridad judicial, no registrar fugas y haber trabajado, estudiado, enseñado o participado en programas de restauración.



Pero si el condenado es reincidente o fue sentenciado por delitos de lesa humanidad, u otras graves violaciones de derechos humanos o delitos dolosos contra la Administración Pública, para acceder al permiso tiene que haber descontado al menos 35 por ciento de la pena.



(Más notas: Los escándalos por denuncias de corrupción que ponen bajo la lupa a la UNP).



En los casos de mujeres condenadas que hayan cumplido las demás condiciones, tengan hijos menores de edad, no estén presas por delitos graves, y siempre que el permiso será para reunión familiar, el permiso de 72 horas podrá concederse una vez se haya descontado el 15 por ciento de la pena.



De otra parte, el borrador del proyecto habla también del permiso de salida por fines de semana que serán concedidos por los directores de cárceles a quienes hayan cumplido con el 40% de la pena, estén en fase intermedia, tengan buena conducta, ya hayan tenido permisos de 72 horas y los hayan cumplido, no tengan órdenes de captura, no se hayan intentado fugar, y hayan trabajado, estudiado, enseñado, o contribuido efectivamente a la realización de programas restaurativos.



En cuanto a la libertad preparatoria, que hoy existe en el Código Penitenciario para quienes han cumplido las cuatro quintas partes de su condena y les permite salir a trabajar, la propuesta es que se pueda conceder para hacer actividades comunitarias de reparación o trabajar en fábricas, empresas o con personas naturales, para ello los presos tienen que cumplir requisitos como que les hayan negado la prisión domiciliaria, que estén clasificados en fase externa de preparación para la libertad y hayan cumplido con la mitad de la pena, aunque si son reincidentes, tienen que haber cumplido al menos el 60 % de la pena.

El trabajo y el estudio sólo podrán realizarse durante el día, debiendo el condenado regresar al centro de reclusión para pernoctar en él: Borrador de proyecto FACEBOOK

TWITTER

Esto también aplica para quienes quieren continuar sus estudios técnicos, profesionales o de posgrado en universidades u otras instituciones educativas oficialmente reconocidas.



“El trabajo y el estudio sólo podrán realizarse durante el día, debiendo el condenado regresar al centro de reclusión para pernoctar en él. Con el fin de mantener los lazos familiares, en aquellos casos en que esto proceda, la persona privada de la libertad podrá seguir estando cobijada con el permiso de fin de semana de que trata el artículo 147-B”, se lee en el documento.



Algo similar se hará con quienes deseen ejercer actividades de enseñanza, estudio, trabajo fuera de la cárcel a través de franquicias preparatorias, que el director de la cárcel dará a los condenados que cumplan varias y se comprometan a presentarse periódicamente. Para acceder a esas franquicias las condiciones serían que les hayan negado la libertad condicional, que haya superado la libertad preparatoria satisfactoriamente, que haya pagado tres quintas partes de la pena y estén clasificados en fase externa de preparación para la libertad. Los reincidentes solo podrían acceder una vez hayan descontado las cinco séptimas partes de la condena.

Más educación y trabajo



Facebook Twitter Linkedin

Con el proyecto se busca ampliar las opciones de trabajo, estudio y enseñanza para la resocialización y la redención de pena. Imagen de reclusos de la cárcel de Ibagué. (Foto de archivo) Foto: César Melgarejo. CEET.

En el proyecto se establece así mismo que el Ministerio de Educación, el del Trabajo, el Sena y la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización (ARN) hacen parte del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y como tales tienen responsabilidades que cumplir en este ámbito.



En cuanto a las actividades de trabajo en prisión, se establece que se considerarán trabajo penitenciario y carcelario y dará lugar al pago de una remuneración equitativa, las actividades que los internos desarrollen para el mantenimiento y operación de los centros, como las cuadrillas de internos que realizan labores de mantenimiento de la infraestructura carcelaria, prestan servicios a la administración del establecimiento, o adelantan obras públicas. Las actividades de trabajo podrán realizarse de manera presencial o remota.



(Lo invitamos a leer: Condenan al Ejército por la masacre de La Granja y el desplazamiento de familias).



Sin embargo, no se considerarán trabajo penitenciario aquellas actividades desarrolladas como parte del tratamiento penitenciario o actividades intelectuales, artesanales, industriales, de servicios, agrícolas y similares que se hagan en favor de la propia población privada de la libertad y que tengan por objeto contribuir a la adquisición de habilidades para el desarrollo de una profesión u oficio en libertad.



Frente a la redención de pena por educación, se establece que se computará como un día de estudio la dedicación a esta actividad durante seis horas, el estudio puede ser presencial o remoto y el Sena deberá crear programas suficientes para ello. En cuanto a las actividades de enseñanza, se computará como un día de enseñanza la dedicación a esta actividad durante seis horas, así sea en días diferentes, y se les abonará un día de reclusión por cada dos días de enseñanza.



Además, hay una propuesta para que los presos que realicen actividades válidas para la redención de la pena y se certifiquen en programas de educación formal y no formal reciban un bono de redención de 8 días por cada mes que participen en estas actividades. Ese bono se sumará a la redención otorgada por las otras actividades y certificadas por el Inpec.



(Puede ser de su interés: Carlos Pizarro: Fiscalía devuelve caso por su crimen al investigador principal).



Se crearía también otra forma de redimir pena por participación en programas restaurativos, y se establece que el condenado que voluntariamente y por recomendación del Consejo de Tratamiento y Atención Social Penitenciara ingrese a programas restaurativos, tendrá derecho a que se le reconozcan seis horas que se computarán como un día de estudio.



Otra opción sería redimir pena con actividades literarias, culturales, deportivas, las realizadas en comités de personas privadas de la libertad o similares, programadas o autorizadas por la dirección de los establecimientos, por las que se les deberá reconocer a los participantes el respectivo tiempo sin exceder de seis horas diarias.



En cuanto a las Casas de la Libertad para los pospenados, se establece que el Ministerio del Trabajo creará un programa de oferta institucional para generar empleo, el Ministerio de Educación facilitará su vinculación educativa, el Ministerio de Cultura construirá un plan de inclusión para los exconvictos que deseen dedicarse a la realización de actividades artísticas, lúdicas y culturales.



Así mismo se dice que el Ministerio del Deporte construirá un plan para la inclusión de personas pospenadas en actividades deportivas, el Ministerio de Salud construirá un plan de intervención para quienes quieran iniciar un plan de control de adicciones; el Sena promoverá sus programas de estudio; y el Ministerio de Comercio creará un esquema de formación para el trabajo independiente y la comercialización de los productos que elaboren las personas pospenadas.

Cambios en la consulta de antecedentes judiciales

Finalmente, el borrador del proyecto de ley incluye unas modificaciones a la consulta en línea de antecedentes judiciales para que en la consulta no salga la información si las personas ya terminaron de pagar su condena.



“Al expedir la constancia de antecedentes judiciales, la Policía Nacional o la autoridad responsable de la administración de la base de datos se abstendrá de incluir información de personas que hayan cumplido la pena, la pena haya prescrito o se encuentre suspendida, que se encuentren en libertad condicional o en franquicia preparatoria, o que hayan sido condenadas exclusivamente a la pena de multa. En todos estos casos, la leyenda que aparezca relativa a la consulta de antecedentes judiciales deberá ser idéntica a la de las personas sin antecedentes judiciales”, se determina al respecto.

Lea otras notas de Justicia: