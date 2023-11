Gobierno tiene listo decreto para regular cultivos de coca y amapola con fines médicos

Con una propuesta de decreto de 17 páginas, que fue publicado para comentarios de la ciudadanía, el Ministerio de Justicia busca regular la autorización y licencias para la posesión, cultivo y uso de sembrados de coca, amapola y cannabis para fines médicos, científicos e industriales.



La vigencia de las autorizaciones, que se darán a entidades públicas, se extendería hasta por cinco años, renovables con solicitud previa.

El decreto estará publicado para comentarios hasta el 14 de diciembre y cuando sea aprobado, lo cual el Gobierno espera hacer ese mismo año, tendrá validez en todo el país.



Según señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado, para la obtención de la licencia para el cultivo, uso de plantaciones y posesión de semillas se deberá contar con la participación de una entidad pública y de organizaciones campesinas o comunidades étnicas.



Al respecto, el proyecto de decreto señala: “Las investigaciones y proyectos que se presenten deberán contemplar el asocio con organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico propendiendo que las comunidades participen en todo el proyecto o la cadena de valor, según aplique, además de promover la asistencia técnica requerida para ese propósito”.

Néstor Osuna, ministro de justicia Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

De acuerdo con el Ministerio, expedir estas licencias para la investigación de las propiedades, potencialidades y finalidades de las plantas de amapola, cannabis y coca, algo que quedó contemplado en la política de drogas de este Gobierno, busca transformar esas plantas tradicionalmente vinculadas al narcotráfico en materias primas para la fabricación de productos legales como pinturas, alimentos, cosméticos, fertilizantes, gaseosas, entre otros.



“Lo que busca esencialmente este decreto es contribuir a los procesos de reconversión económica y desarrollo rural, bajo un enfoque de justicia social. Es indispensable que las organizaciones campesinas y comunidades étnicas ubicados en territorios con incidencia del conflicto armado y el narcotráfico puedan usar estas plantas para la generación de una industria lícita, con la supervisión y el apoyo del Estado”, indicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Existen tantos requisitos y procedimientos que se evita que obtenga la licencia quien no le vaya a dar uso lícito a su actividad económica: ministro Néstor Osuna FACEBOOK

Si bien el decreto deja claro que las licencias únicamente se darán a entidades públicas, se contempla la posibilidad de que el sector privado entre como socio inversionista.



Sobre las medidas para evitar que por esa vía se cuelen actores ilegales como narcotraficantes, que son quienes hoy en día se lucran de las economías ilícitas de la coca, la amapola y la marihuana, el ministro Osuna le dijo a EL TIEMPO que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), del que hacen parte 9 entidades estatales, hará un estricto control para el otorgamiento de las licencias.



“Están todos los controles, tiene que ser una entidad pública la que pide la licencia, y quien la concede, caso por caso, es el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde están 9 entidades, entre ellas la Fiscalía, la Procuraduría, la Policía Nacional y 6 Ministerios. Existen todos los procedimientos para que eso (ingreso de actores ilegales) no ocurra, el procedimiento es similar al que existe hoy para las licencias de cannabis de uso médico, que existen tantos requisitos y procedimientos que se evita que obtenga la licencia quien no le vaya a dar uso lícito a su actividad económica”, respondió Osuna a este diario.



Dentro del CNE se crearía el Comité de evaluación, seguimiento y control de autorizaciones y licencias del Consejo Nacional de Estupefacientes (Comité Escal) para evaluar, dar seguimiento y controlar las autorizaciones y licencias.



Así mismo, el decreto establece que las entidades públicas tienen la responsabilidad de verificar permisos y normativas y de encargarse, al finalizar las actividades licenciadas, de la destrucción controlada de materiales -semillas, plantas, derivados y productos- que no cuenten con autorización.

Los requisitos para las licencias

Plantas de amapola. Foto: Policía

Los requerimientos que deben cumplir las entidades públicas para obtener permisos de semillas, cultivos o utilizacicón de coca, amapola y cannabis son establecidos en el borrador del decreto.



Para poseer las semillas las entidades tendrán que:



1. Presentar una solicitud firmada por el representante legal o funcionario competente ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes.



2. Entregar detalles del proyecto que pretende desarrollar, con sus objetivos, justificación, origen legal de las semillas, actividades específicas (indicando si involucran semillas de coca y/o amapola), y su aplicación en cada fase. También deben especificar la ubicación detallada con coordenadas georreferenciadas, número de folio de matrícula inmobiliaria, si existe, cantidad estimada de semillas con razón justificada y, en casos de estimación no posible, una explicación correspondiente.



3. Identificar a los responsables, indicando si la entidad realizará las actividades directamente o a través de terceros, especificando áreas o dependencias responsables y terceros involucrados.

Por su parte, para el cultivo, las entidades deben:

Platan de cannabis. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

1. Presentar la solicitud a través del representante legal o funcionario competente de la entidad pública ante la Secretaría Técnica del CNE.



2. Incluir un proyecto o descripción detallada de la actividad, abordando objetivos generales y específicos, justificación de la necesidad, fuente legal de las semillas, cantidad proyectada de hojas de coca, opio o paja de adormidera, actividades específicas, y la forma de empleo en cada etapa del proyecto.



3. Identificar el área de cultivo, incluyendo departamento, municipio, corregimiento, vereda, caserío o barrio, junto con el número de folio de matrícula inmobiliaria y coordenadas de georreferenciación.



4. Establecer la cantidad aproximada de semillas y plantas requeridas, justificando la estimación. En casos donde no sea posible estimar, se debe indicar expresamente con la respectiva justificación.



5. Identificar a los responsables, especificando si la entidad pública realizará las actividades directamente o a través de terceros, detallando áreas o dependencias responsables y terceros involucrados.



6. Aclarar expresamente la intención de realizar o no actividades comerciales en el momento de la solicitud para fines científicos de investigación.



7. En caso de solicitud para fines médicos, indicar la indicación terapéutica aprobada a nivel nacional o internacional por autoridades sanitarias o mediante el marco normativo interno que permita su uso médico.

Y para el uso de plantaciones de amapola, cannabis y coca es necesario que las entidades públicas cumplan con lo siguiente:

Plantación de coca. Foto: Eduardo Noriega / Archivo EFE

1. El representante legal o funcionario competente de la entidad pública debe presentar una solicitud ante la Secretaría Técnica del CNE.



2. Hacer una descripción detallada del proyecto o actividad, indicando objetivos generales y específicos, cantidad proyectada de sustancias a obtener y justificación del proyecto.



3. Entregar detalles sobre las actividades específicas, incluyendo plantas de amapola, cannabis y/o coca, y cómo serán utilizadas en cada etapa del proyecto.



4. Precisar los lugares de ubicación de las plantaciones y criterios de focalización.



5. Identificar a los responsables, ya sea que la entidad pública realice las actividades directamente o a través de terceros.



6. Aclarar si se harán actividades comerciales en el momento de la solicitud.



7. Y en el caso de que la licencia sea para uso medicinal, incluir la indicación terapéutica aprobada por autoridades sanitarias nacionales o internacionales.



justicia@eltiempo.com

En X: @JusticiaET