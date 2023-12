Providencia sigue sin tener colegio y estación de policía tras el paso del huracán Iota

Un informe de la Contraloría General de la República indicó que el proyecto de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, que comenzó en enero de 2021, con una asignación presupuestal de $646.218 millones de pesos, tiene un avance financiero del 96.84%.

Sin embargo, el análisis indicó que la Estación de Policía de Providencia, aún no ha sido recibida formalmente por el Ministerio del Interior ni por la Policía Nacional. El órgano de control indicó que esto se debe a que el Contratista no cuenta con licencias ambientales para ejecutar el proyecto. Asimismo, carece de la conexión de aguas residuales a la PTAR interna y presenta cambios en los diseños.



Además, se detalló que este proyecto se realizó bajo el contrato de obra No 9677-SAIPRO-197 de 2021, fue contratado por la UNGRD con fecha de acta de inicio el 26 de febrero de 2021 y tuvo un valor de $2.430 millones. Según el reporte, ha tenido 5 prórrogas, 3 suspensiones y terminó el 23 de julio de 2023.



Otro proyecto que no se ha entregado es el del colegio, Institución Educativa Junín, el cual tuvo aportes financieros del Sistema General de Regalías y Recursos Propios por un valor de $17.149 millones, dando inicio el 14 de abril de 2018, cuto objetivo es beneficiar a 579 niños, niñas y adolescentes Raizales. Esta institución actualmente tiene un avance físico del 82%.



"La estación de Policía y la Institución Educativa Junín, aún no han sido entregados, por lo que es importante solucionar las dificultades y avanzar en estas obras para que la comunidad de la isla de Providencia pueda acceder a los servicios que ellas brindan", precisó la contraloría.

