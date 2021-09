Protestas sin vandalismo: ¿un nuevo reto en el país?

Las jornadas de protesta pacífica convocadas en el país el martes pasado tuvieron, una vez más, un desenlace violento en algunas ciudades de Colombia. Solo en Bogotá, el saldo fue de 27 civiles y cuatro miembros de la Fuerza Pública heridos, luego de enfrentamientos registrados en tres puntos críticos: la avenida Cali con Suba, el portal de Las Américas y el barrio Yomasa.



Aunque no se trata de la mayoría de los casos, los recurrentes hechos de vandalismo y abuso policial –esos mismos que se sostuvieron por meses durante el paro nacional– encienden las alertas entre los ciudadanos y los gobiernos, a escala local y nacional. “Me preocupa que cada 28 de cada mes Bogotá se convierta en un escenario de guerra”, dijo el personero de la capital del país Julián Pinilla.



Estos eventos no son exclusivos de Bogotá. El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que la mayoría de las manifestaciones que se dieron en 14 departamentos, en las que participaron más de 11.000 personas, transcurrieron de forma pacífica, pero en 22 protestas tuvo que intervenir el Esmad.



En Medellín, por ejemplo, se reportaron 5 heridos, una estación del Metroplús atacada y algunos semáforos y cámaras de seguridad dañados. En Cali, el ataque a un bus del MIO dejó a una menor de edad lesionada y un CAI fue vandalizado, mientras que en Bucaramanga y Armenia fueron detenidas 13 personas que habrían protagonizado disturbios.



La inquietud por estos actos también ha sido puesta de relieve desde el alto Gobierno. De hecho, como contó EL TIEMPO, en el proyecto de seguridad ciudadana que será llevado al Congreso se planea aumentar las penas por daño a bien ajeno cuando es contra una infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, instalaciones militares o de policía.



Frente a la obstrucción de vías públicas habría penas más altas para quienes usen elementos como máscaras que oculten su identidad, usen armas de fuego, hechizas o menos letales.



La pregunta, entonces, es si el vandalismo y los enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública se convirtieron en un problema crónico que no desaparecerá en los escenarios de protesta venideros, y, de fondo, qué se puede hacer para prevenir o erradicar estos hechos de violencia.



Fuentes de la Policía señalaron que para cada jornada se están tomando medidas de seguridad para proteger la protesta pacífica y para enfrentar el vandalismo, avanzando en la detención de quienes incurren en violencia. Señalaron que las investigaciones se extienden y han ido llegando a los determinadores del vandalismo.



Para Henry Cancelado, experto en seguridad ciudadana y profesor de la Universidad Javeriana, la experiencia de los últimos meses hace pensar que el país tendría que acostumbrarse a que se presenten estos eventos.



“Los interesados en estos hechos de violencia encontraron una forma de desestabilizar, pero lo que hay que ver es si esas protestas tienen un resultado político estratégico (que pareciera no existir). Lo que se ve es que en algunos de estos casos hay una organización táctica y operativa, que debe ser atendida con inteligencia de la Policía y judicialización, y no con una estrategia de choque y contención, como se ha venido haciendo”, dice el docente.

La profesora Arlene Tickner, de la Universidad del Rosario, explicó: “Si uno observa el fenómeno de la protesta social alrededor del mundo, es evidente que puede tornarse violenta, y una de las razones es por la reacción de quienes participan ante el uso excesivo de la fuerza por parte de los actores policiales”.



Agregó que en el país se puede hablar de un círculo vicioso entre la posición de un grupo de manifestantes y algunos agentes de la Fuerza Pública, que suelen protagonizar los enfrentamientos. “Una de las formas de desescalar la violencia es controlar y reducir al máximo el uso de la fuerza y otras expresiones de intimidaciones por parte de estas fuerzas”, sostuvo la experta.

Hay casi 200 procesados

Frente a la creciente preocupación de la ciudadanía por estos hechos, el ministro de la Defensa, Diego Molano, le dijo a EL TIEMPO que desde el 28 de abril –cuando inició el paro– hasta ayer se realizaron más de 15.600 actividades de manifestación pacífica, acompañadas por la Fuerza Pública.



El ministro de Defensa, Diego Molano. Foto: Mauricio Moreno

“En 1.700 oportunidades ha tenido que intervenir el Esmad debido a disturbios y violencia o vandalismo”, señaló Molano.



Sobre las acciones para prevenir y judicializar a los responsables de los hechos violentos, el jefe de la cartera castrense aseguró que a lo largo de estos meses, gracias al trabajo de Policía Judicial e inteligencia, se comenzó a individualizar “a aquellos individuos que no estaban participando en las manifestaciones, pero estaban dedicados a planear y cometer actos de violencia y de vandalismo”, y aseguró que más de 197 personas están siendo procesadas como presuntas responsables de estas conductas.



Molano resaltó que las acciones de inteligencia han sido claves para tomar medidas de prevención “cuando se plantean acciones de movilización que tienen intenciones vandálicas, de modo que se hace un despliegue operativo del Esmad en los puntos donde puede haber vandalismo o bloqueo”.



Además, en llave con las administraciones locales, se ha trabajado para tomar acciones administrativas. “Por ejemplo, para no dejar hacer manifestaciones o bloqueos en puntos específicos, como estaciones de TransMilenio”.

No obstante, el ministro de Defensa reconoció que siguen quedando puntos, como el portal de Las Américas, Suba y Usme, donde se presentan hechos violentos en medio de las protestas.



“Cada vez son menos las manifestaciones y menos el vandalismo, que se ha concentrado en puntos específicos. En todos ellos hay procesos de judicialización abierta”, indicó.



