Un año y una semana después de que se difundieron decenas de fotografías y videos en los que se denunció que civiles estaban utilizando armas de fuego contra los manifestantes del paro nacional en el barrio Ciudad Jardín de Cali, sin que los agentes de Policía actuaran, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra tres oficiales por la posible omisión en el ejercicio de sus funciones.



Se trata del teniente coronel que se desempeñaba como comandante del distrito de policía VI Jamundí de la Policía Metropolitana de Cali, y los mayores comandantes de la fuerza disponible y de la estación de policía La María.

Los hechos por los que se les investiga se registraron el 28 de mayo de 2021, cuando se conmemoró un mes del inicio del paro nacional.

Según la Procuraduría, los uniformados no habrían tomado u ordenado medidas para proteger la vida e integridad de quienes protestaban, o los ciudadanos que simplemente transitaban por el lugar.



De acuerdo con la investigación, el 28 de mayo de 2021 en la jurisdicción de la estación La María se presentaron dos actos violentos.



Uno fue "protagonizado por manifestantes encapuchados violentos que vandalizaron el comercio e intentaron incendiar el CAI de Ciudad Jardín y el segundo la participación violenta de civiles que disparaban armas de fuego y/o traumáticas contra los manifestantes y no manifestantes”, dijo el ente de control, que calificó provisionalmente las conductas de los uniformados como gravísimas a título de dolo.



El pliego de cargos señala que los tres miembros de la fuerza pública no habrían realizado u ordenado a sus subalternos el procedimiento correspondiente para identificar, individualizar o judicializar a los particulares que ese día dispararon contra las personas que se encontraban en el sector de Ciudad Jardín.

Tampoco habrían tomado u ordenado las “medidas para proteger la vida e integridad de quienes protestaban, o los ciudadanos que simplemente transitaban por el lugar, periodistas que cubrían la noticia e incluso defensores de derechos humanos allí presentes”, puntualizó la Procuraduría.



