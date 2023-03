La procuradora general, Margarita Cabello, expuso los argumentos por los cuales dio su voto negativo al proyecto de ley para el sometimiento de bandas criminales, organizado por el Ministerio de Justicia.



El concepto lo expuso ante el Consejo Superior de Política Criminal, al cual se dirigió el pasado martes, a pocos días de que se inicie la discusión de la iniciativa en el Congreso de la República. Además, EL TIEMPO conoció que la Corte Suprema de Justicia, desde su Sala Penal, se abstuvo de emitir un concepto sobre el proyecto y esperará que avance la discusión para eventualmente dar una opinión.



En total fueron siete observaciones que preparó el Ministerio Público para sostener que, como está el articulado, el proyecto no debe contar con el visto bueno del Consejo, que finalmente emitirá un concepto recogiendo las voces de todos sus integrantes. Este, sin embargo, no es vinculante, por lo que el Gobierno Nacional podrá seguir su trámite en el Legislativo sin tenerlo en cuenta.



El primer reparo de Cabello tiene que ver con que no hay una adecuada exposición de motivos ni una buena técnica legislativa. Es decir, "no presenta un diagnóstico sobre el problema que se pretende regular, no indica por qué las propuestas son las más adecuadas y tampoco contiene los posibles efectos que generaría". Estas incluyen que no está claro quiénes accederían al mecanismo judicial con este proyecto, que cuenta con 54 artículos.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales. Foto: Twitter Minjusticia

El segundo comentario tiene que ver con la disponibilidad presupuestal de la iniciativa, con la que se le daría una condena a quien se someta de entre 10 y 12 años entre prisión y pena restaurativa.



En concreto, para la Procuradora General no está claro cuál sería el gasto público, por ejemplo, de los programas de justicia restaurativa. Por eso recomienda un estudio técnico de impacto fiscal.



Por otro lado, la funcionaria expresó que no se incluyó una calificación previa de las estructuras ilegales de alto impacto que resultarían beneficiadas. El documento del ente de control indica que el proyecto remite al artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, que incluye a exmiembros de grupos armados desmovilizados mediante acuerdos con el Estado. "Entonces, quienes incumplieron sus obligaciones en el pasado y fueron excluidos de otros sistemas transicionales, podrán hacerse merecedores del tratamiento penal que dispone el proyecto", cuestiona la entidad.



Además, critica que no se establecen mecanismos claros que aseguren la revelación plena de la verdad, y tampoco se despeja si los bienes que actualmente están en custodia del Estado por procesos activos de extinción de dominio van a incluirse dentro de los beneficios económicos a quienes se sometan.



Sobre este punto, el fiscal general, Francisco Barbosa, también expresó varias preocupaciones hace unos días.



Los puntos 5 y 6 atañen a la reparación de víctimas y el enfoque restaurativo. Sobre este último, el Ministerio Público criticó que solo procede el recurso de apelación contra la medida de aseguramiento y contra la sentencia colectiva. "Esta disposición desconocería la posibilidad de presentar recursos de alzada frente a otros procedimientos jurídicos igual de importantes par las víctimas", dice en el documento.



Por último, el séptimo aparte está relacionado con el tratamiento penal favorable. Esto se traduce en que para la Procuraduría se van a dar "beneficios sin que opere ninguna condición y sin una manifestación de voluntad del sujeto responsable".



Además, se lee que la etapa inicial del proceso de sometimiento va a estar pasada por diálogos con las bandas criminales, algo que es "desacertado" para la Procuraduría, la cual afirmó que quienes se sujeten a la justicia deben hacerlo bajo las condiciones que fije la ley.



Del Consejo Superior de Política Criminal también hacen parte entidades como la Fiscalía General de la Nación, la cual ya expuso nueve reparos al proyecto, los cuales el fiscal general, Francisco Barbosa, espera que sean tenidos en cuenta para avanzar en la discusión, que hace parte de la idea de 'paz total' que adelanta el presidente Gustavo Petro.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

