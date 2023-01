Bajo la coordinación de tres procuradores delegados, este martes funcionarios del Ministerio Público viajaron hasta San José del Guaviare para realizar una misión de verificación respecto a las denuncias por múltiples vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes indígenas.



La visita a distintas zonas del municipio tiene como antecedente la investigación que se lleva a cabo a nivel disciplinario contra ocho militares colombianos, señalado de participar, en septiembre de 2019, en la violación a una menor de 15 años de la etnia nukak makú.



Dos años después, ese caso sigue sin resolverse y se ha sabido que entre los ocho militares investigados, seis que eran soldados regulares para la época de los hechos ya habrían salido de la Fuerza, mientras que la situación de los dos sargentos que siguen activos aún es materia de verificación entre la Procuraduría y el Ejército.



Frente a este caso una de las últimas directrices de la procuradora general, Margarita Cabello, fue ordenar el envío de una comisión de miembros de su equipo a terreno, la cual está encabezada por Viviana Mora, Javier Sarmiento y Jefferson Mena.



La tarea de ellos durante este martes y miércoles es, desde las tres distintas dependencias del órgano de control que lideran, conversar con la comunidad y corroborar el trabajo que a nivel local adelantan las autoridades, las cuales también están en la mira de la Fiscalía General de la Nación, ya que se han denunciado varios casos de violencia contra menores y mujeres en los últimos años.



Para eso irán a localidades como el asentamiento Agua Bonita de los indígenas nukak y el municipio de Puerto Concordia, Meta. En ellos, cada vocero tomará la palabra para escuchar las diferentes demandas en materia de derechos humanos, así como los reportes de lo que hacen la Gobernación del Guaviare, la Alcaldía y entidades como Bienestar Familiar.



El pasado lunes, a primera hora, estuvieron en la zona Francisco Barbosa, fiscal general de la nación, y Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo. En una rueda de prensa conjunta, ambos explicaron la difícil situación que enfrentan estas comunidades y el fiscal añadió que en cuanto al caso de un militar estadounidense relacionado con una violación a una niña de 10 años, las autoridades no tienen información alguna de que eso haya pasado. No obstante, el periodista Gerardo Reyes, de Univisión, y quien elaboró un reportaje periodístico al respecto, sostuvo en Twitter que autoridades sí le hablaron de ese hecho.



Otro de los que ha hablado del tema es el presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación como un etnocidio que debe preocuparle al país, y por eso pidió a la Fiscalía que investigue las denuncias que hay alrededor del tema.

