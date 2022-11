La ‘jugadita’ que el año pasado hizo el Congreso para que se pudieran suscribir convenios interadministrativos en época electoral, a través de una polémica reforma de la Ley de Garantías, sigue dando que hablar pese a la sentencia de la Corte Constitucional que en mayo ordenó liquidar casi todos los contratos tramitados por esa vía.



Para la Procuraduría, hay un riesgo que debe solucionarse de inmediato, pues no está del todo claro qué pasó con los recursos públicos de convenios especialmente de tres entidades: el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Interior y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS).



Después de varios filtros, la alerta de carácter preventivo está sobre casi 52.000 millones de pesos de las dependencias en cuestión, las cuales fueron objeto de una revisión enfocada por agentes del Ministerio Público, al ser las que tramitaron convenios con entes territoriales por la mayor cantidad de dinero bajo la reforma que se cayó en la Corte.



La explicación frente a lo sucedido la dio Gabriel del Toro, procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública que –en diálogo con EL TIEMPO– contó que en el marco de la actuación preliminar se está exhortando a las entidades a que realicen, a la mayor brevedad posible, la liquidación de los recursos en juego.



“Quiero dejarlo muy claro, las liquidaciones no son temas tan sencillos. Sin embargo, muy seguramente por el cambio de administración hubo cosas que se han manejado de forma más lenta, es decir, hay un cambio de ministros y de directivos”, anotó el funcionario.

El rastreo

El Ministerio Público. Foto: Archivo

En un primer momento, tras el fallo de la Corte Constitucional con ocho magistrados a favor de tumbar el polémico artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 con efectos retroactivos, y solo uno en contra, se habló de que los convenios que se suscribieron desde el 13 de noviembre del año pasado –cuando entró en vigencia la reforma– hasta el día en el que el alto tribunal tomó la decisión, costaban cerca de tres billones de pesos.



Según la Procuraduría, en agosto de 2022, tras solicitar a varias entidades liquidar los contratos y publicarlos en el Secop, sus funcionarios depuraron la base de datos con las excepciones que aclaró la Corte, y así localizó 188 convenios interadministrativos (que se celebran entre entidades públicas), de los cuales fueron seleccionados 63 para una exhaustiva revisión, por el valor e inconvenientes en la ejecución y desembolsos que tenían. Sobre los otros 125, todavía no han adelantado mayores labores.



Hasta hace tres meses, el total de los 188 convenios equivalía a cerca de 650.000 millones de pesos, siendo de especial interés 332.000 millones de pesos, correspondientes a los 63 bajo la lupa.



Desde entonces se ordenaron las respectivas comunicaciones con el Ministerio del Interior, Ministerio del Deporte, ENTerritorio y el DPS, entidades que tenían a cargo dicha contratación.



En un segundo requerimiento, desde esas cuatro dependencias le informaron a la Procuraduría que ya se habían liquidado algunos convenios –31 de los 63–, por un valor de 260.000 millones de pesos aproximadamente.

Lupa a 9 contratos

ENTerritorio le quedó "un poco más fácil la liquidación de los contratos porque muchos de ellos no habían suscrito convenios derivados o no estaban en ejecución".

El restante es lo que a día de hoy tiene los ojos puestos por parte de la Procuraduría. Se trata de nueve contratos del Mininterior por 13.000 millones de pesos que faltan por saldarse; de Mindeporte no se ha reportado uno por 5.900 millones de pesos, y el DPS no ha esclarecido qué pasó con 14 convenios que tienen un valor de 33.000 millones de pesos.



Caso contrario a ENTerritorio, pues de acuerdo con Gabriel del Toro, fue juicioso y reportó los 200.000 millones que les faltaba. En total, son 24 los convenios que faltan por verificarse, puesto que hubo otros con los que en el curso de las averiguaciones de la Procuraduría se estableció que se firmaron antes del 12 de noviembre de 2021 y, por lo tanto, no entraron en la reforma; o se encasillaron dentro de las excepciones que hizo el alto tribunal.



Para el procurador delegado, en este escenario hay que recalcar que a ENTerritorio le quedó “un poco más fácil la liquidación de los contratos porque muchos de ellos no habían suscrito convenios derivados o no estaban en ejecución, entonces únicamente terminaron el convenio interadministrativo en virtud del fallo”.



Y por último rescató que con el llamado de atención a los dos ministerios y el DPS, la intención es verificar el estado de ejecución de la contratación, para que no se ponga en riesgo el recurso público ni se vayan a tener obras inconclusas.



Dijo que si en esta función preventiva no se atienden los pedidos, toca “hacer los traslados disciplinarios para que se inicien las investigaciones correspondientes”, por lo que están dispuestos a continuar con mesas de seguimiento de manera conjunta con los requeridos, y dar con la totalidad de los convenios que debieron anularse.

El fallo:

Luego de seleccionar 28 demandas, la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronunció el 5 de mayo sobre una modificación a la Ley de Garantías que el Congreso tramitó bajo la ley del presupuesto, en concreto los magistrados revisaron el artículo 124, el cual permitía suscribir convenios interadministrativos en época electoral, algo que algunos sectores políticos criticaron.



El Gobierno, finalmente lo impulsó con la idea de fomentar la economía durante la pandemia, y el Legislativo lo aceptó en medio del antecedente de la expresidenta de la Cámara, Jennifer Arias, quien dijo "Anatolio, vote sí", durante una sesión sobre la Ley de Garantías.



Al llegar a la Corte, la mayoría de magistrados determinaron que hubo varios vicios a la hora de aprobar la reforma. Uno de ellos es que no se podía tramitar bajo una ley ordinaria -como pasó-, sino que tenía que ser con una estatutaria. En el fallo se dejó claro que la decisión tenía efectos retroactivos, y que estaban exceptuados de anularse los contratos ya concluidos y los relacionados a salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda que estuvieran abiertos.

