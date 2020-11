Procuraduría tumba sanción al rector de la Unad y lo absuelve

La Procuraduría General tumbó la sanción que había impuesto en enero del año pasado contra Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que había sido destituido e inhabilitado por 14 años por irregularidades en la contratación y gestión de recursos de la institución educativa.



Así las cosas, en una nueva decisión de segunda instancia, el Ministerio Público decidió absolver a Leal de los cargos disciplinarios que se le habían formulado.



La decisión fue tomada por la Procuraduría el pasado 23 de octubre.

En ese fallo, la Procuraduría aseguró que no se estableció con certeza que Leal hubiera tenido conocimiento de la vinculación de una familiar suya, de tercer grado de consanguinidad, en la planta de la Unad, en La Florida, Estados Unidos.



También afirmó que tampoco se pudo establecer que él hubiera hecho parte de un acuerdo con una de sus subalternas para que se diera ese nombramiento. Así, la Procuraduría concluyó que Leal "no vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades".



De otro lado, en la segunda instancia la Procuraduría tampoco encontró elementos para "desestimar la decisión de la universidad para conceder una beca o estímulo a uno de sus funcionarios".



Como no se halló claridad sobre la naturaleza y título bajo el cual se entregó dicha beca, el Ministerio Público concluyó que "no podía considerarse como un comportamiento contrario a derecho".

En esa decisión, la Procuraduría también modificó su fallo de primera instancia con el que había sido sancionada la exdirectora ejecutiva de la Unad, en la sede de La Florida, Magdalena Pinzón Pulido.



Tras la modificación del fallo, fue sancionada con una suspensión de seis meses e inhabilidad por el mismo periodo, por recibir doble remuneración mientras era exdirectora de la sede de La Florida, al ocupar al mismo tiempo el cargo de vicerrectora encargada de Relaciones Internacionales.

Esa conducta fue calificada por falta grave a título de dolo. Pero se le modificó la sanción porque fue absuelta de un segundo cargo que se le había señalado en primera instancia.

REDACCIÓN JUSTICIA