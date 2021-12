Aunque en junio la procuradora general, Margarita Cabello, negó que se fueran a crear "miles" de cargos nuevos en la Procuraduría por la reforma del Código Disciplinario que estaba defendiendo y que fue aprobada por el Congreso, este 24 de diciembre llegó con un decreto presidencial que adiciona más de 1.200 cargos nuevos a la entidad.



Mediante el Decreto 1851 de 2021, firmado por el presidente Iván Duque; el ministro de Justicia, Wilson Ruiz; el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, y el director de Función Pública, Nerio Alvis, se reconfigura la planta de personal de la Procuraduría y se determinan algunos cambios en el régimen de competencias internas, entre otras disposiciones.

La norma tiene 27 artículos y en el artículo 26 se establecen cuáles son los nuevos cargos a crear, entre los que habrá 20 asesores nuevos para el despacho de la procuradora general, un director en el despacho del viceprocurador, 10 nuevos procuradores delegados, 32 procuradores regionales, un procurador distrital, 60 procuradores provinciales, entre otros.



En total serán 1.208 empleos nuevos permanentes que llegarán a la entidad, según la descripción del articulado, que no establece la forma de provisión de los mismos, por lo que hay dudas sobre si serán de libre nombramiento y remoción, es decir, 'a dedo'.



Ya las redes sociales se llenan de reproches a esta normativa y se critica que esto es crear más burocracia.

Cabello había negado que esto fuera a suceder

El pasado 2 de junio, mientras aún estaba en discusión en el Congreso la reforma del Código Disciplinario radicada por Cabello, la procuradora negó tajantemente que se fueran a crear miles de cargos en la entidad, la cual era una de las críticas que en ese momento sostenían expertos sobre la iniciativa.



"No es cierto lo que están diciendo, ni mucho menos que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría, ni mucho menos decir que es burocracia lo que se le va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de separar investigación y juzgamiento, implica hacer unas reestructuraciones dentro de la propia Procuraduría, y luego de un análisis determinar si faltan cargos y entrar a nombrar los pocos cargos, siempre y cuando haya la situación económica adecuada para completar lo que se necesita", dijo en ese momento Cabello a través de un video que el Ministerio Público compartió en Twitter.



Hay que recordar que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Colombia por el caso de Gustavo Petro, quien fue destituido por la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá. En este fallo internacional, la Corte le dijo al Estado colombiano que las autoridades administrativas, como lo es la Procuraduría, no pueden limitar derechos políticos de las personas elegidas por voto popular, lo cual solo puede hacerse por una condena en un proceso penal, según la Convención Americana de los Derechos Humanos.



Por ese motivo era necesario modificar el Código Disciplinario que en Colombia usa el Ministerio Público, para ajustarse al fallo.



La Procuraduría respondió a la polémica

Tras la polémica por el Decreto 1851 de 2021, que crea más de 1.200 cargos nuevos en la Procuraduría, el órgano de control respondió que está fortaleciendo su capacidad misional.

"La Procuraduría General de la Nación tiene una carga laboral, en materia disciplinaria, de aproximadamente 70.000 procesos activos. De ellos, hay en peligro de prescripción más de 12.000 procesos que deben ser evacuados de manera célere", indicó la entidad al preguntarle por el tema.



Añadió que se debía cumplir el fallo de la Corte IDH "que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento".



También dijo que la Ley 2094 de 2021, mediante la cual se modificó el Código Disciplinario, "impuso la garantía de doble instancia y doble conformidad en todas las actuaciones disciplinarias, lo que genera mayores demandas de estructura organizacional". Y que como la nueva ley también elimina la caducidad de procesos desde el 29 de diciembre de 2023, ello "implica la necesidad de fortalecer la capacidad institucional para evacuar los procesos disciplinarios en un término de 5 años".



El Ministerio Público respondió, así mismo, que se realizaron estudios de funcionamiento de la entidad en los que se analizaron cargas laborales, planta existente y competencias que tienen asignadas las personas, "lo que determinó la imposibilidad de asumir las nuevas competencias con los funcionarios actuales. Por ello, se concluyó la necesidad de crear al menos 1.208 cargos, exclusivamente para el fortalecimiento del eje misional disciplinario".



Por último, la entidad afirmó: "La provisión de estos cargos, que no es inmediata, no generará adiciones al presupuesto ordinario asignado a la Procuraduría General de la Nación".

