Desde este jueves, el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, volvió a ejercer su cargo luego de que cumplió la suspensión provisional de tres meses que le impuso la Procuraduría mientras adelanta una investigación en su contra, y de que el presidente Gustavo Petro no atendió el pedido de la entidad de apartarlo de su puesto.



El anuncio de que se reintegra a su despacho lo dio a conocer hacia el mediodía, justo para el momento en el que el Ministerio Público informó que el miércoles renovó por otros tres meses su suspensión. Esto, como medida cautelar, mientras se resuelve el proceso por presuntas irregularidades en un contrato de concesión para el acueducto por 30 años, el cual valió cerca de 12.000 millones de pesos.



“Me aparté del cargo cumpliendo con el tiempo de suspensión. No obstante, atendiendo a esta medida, a partir de hoy me reintegro a mis funciones de alcalde”, publicó Bermúdez.



El presidente Gustavo Petro y la Procuradora Margarita Cabello. Foto: EL TIEMPO

El expediente en su contra incluye a cuatro funcionarios más de la alcaldía, y los agentes del Ministerio Público tienen la tarea de averiguar si estos fallaron en el diseño, la rehabilitación, la construcción y el mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado.



El auto de apertura de la investigación es del 11 de abril por hechos que se dieron entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Para esas fechas, al parecer, la alcaldía empezó una contratación sin tener plena información de cuál era el estado y el avalúo de los bienes que iba a intervenir en las obras.



Además de que los funcionarios habrían usado un inventario de 2016 para tal fin, la Procuraduría documentó que tampoco habrían elaborado un programa de las obras por realizar en Riohacha, ciudad en la que no se habría planificado cómo iba a prestarse el servicio de acueducto en su área rural.



Comunidad indígena wayú. Foto: Cortesía Mery Roldán

Otro de los capítulos por los que enfrentan la investigación el alcalde y sus cuatro funcionarios es que al parecer no publicaron a tiempo la matriz de riesgos de la obra. “De esta manera, no contaron los interesados para hacer observaciones a la matriz”, se indica en el auto de 22 páginas conocido por EL TIEMPO.



En el texto se lee que este tipo de conductas, de comprobarse, vulneraron los principios de transparencia y de economía, pues no se cumplieron los procedimientos necesarios para llevar a cabo las obras, las cuales tampoco habrían incluido las órdenes de la Corte Constitucional para garantizarle agua al pueblo wayú.



Por tal motivo, la Procuraduría ordenó apartar de su cargo al mandatario porque su permanencia podría afectar la investigación, la cual avanzará sin que a nivel penal se conozca si hay una indagación abierta.

