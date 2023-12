'Lo que provocó el aumento exponencial de migrantes fue flexibilizar requisitos'

La Procuraduría General de la Nación le envió esta semana un oficio a varias entidades del Gobierno preguntándoles cuáles han sido las rutas de atención que han tomado para ayudar a los migrantes africanos que han ido llegando al aeropuerto El Dorado.



La carta fue firmada por el delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento, quien en entrevista con EL TIEMPO afirmó que la situación va más allá a lo que pasa en la terminal aérea, y que deben redoblarse esfuerzos en varios pasos del país.

¿De qué forma ha estado la Procuraduría al tanto de esta situación?

Hicimos un requerimiento a Migración Colombia y a Bienestar Familiar ante la preocupación que nos asiste por la situación y las demás personas de origen africano que están pasando por nuestro país.

¿Este ingreso de africanos se ha dado debido al requisito que levantó la Cancillería, o viene desde antes?

Tenemos cifras de Migración Colombia de que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre ingresaron 509.000 personas, de las cuales el 88 % corresponde a nacionalidades del continente americano, el 9,3 a países asiáticos, y el 2,2 a países africanos. Es decir que de África han pasado más de 11.200 personas, de Angola 1.731, de Camerún 1.699.



El top cinco que nos da el Grupo Interagencial para los Flujos Migratorios, es Venezuela, Ecuador, China, Haití y Afganistán, pero revisando en detalle de este grupo de organizaciones no gubernamentales tienen que en los africanos están Camerún, Angola, Nigeria, Ghana y Guinea Ecuatorial. Esto no es aislado, tiene que conectar con lo que pasa en el Tapón del Darién y lo que pasa en San Andrés. Llegan a Bogotá y después se van por tierra o en vuelos domésticos.

Migrantes en El Dorado. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

¿Pero entonces esto se desprende de lo hecho por la Cancillería?

A partir de la expedición de esta resolución por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores esto sí genero un aumento. FACEBOOK

La resolución que se está cuestionando es de este año, claramente a partir de la expedición de esta resolución por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores esto sí genero un aumento, habría que generar el mes a mes, pero lo cierto es que casi de julio a la fecha es el principal aumento de este número de personas africanas.



Las modificaciones que hicieron a la resolución anterior, la 5488 de 2022, fue con fundamento de fortalecer los vínculos de amistad. Está el artículo 8 que dice que la llegada o permanencia en estas zonas de tránsito internacional no se considerará como ingreso al territorio nacional, y el parágrafo 3 del artículo 2 que enlista los estados exentos de visa en tránsito con destino a un tercer país. Por supuesto que el que provocó este aumento exponencial claramente fue esa flexibilización en los requisitos.



Cientos de migrantes. Foto: EFE

¿Qué medidas debe tomar el Gobierno?

La migración es un derecho, debe ser segura, ordenada y regular. Si el Gobierno determinó flexibilizar o no pedir visa, cuando se saca una norma uno hace unos estudios previos, entonces se debe preparar para este tipo, no es solo expedir una medida. Entonces, lo que queda en evidencia es que no hubo la preparación por parte de la Cancillería, de Migración Colombia y las autoridades concernidas. Debe existir una ayuda humanitaria para estas personas, y un control riguroso

La Vicepresidenta dijo que esta situación se estaba usando con fines políticos, ¿cree lo mismo?

Yo no me pronunciaría, es decir, aquí hay una cosa evidente que hemos venido advirtiendo: la falta de control. Yo no hago pronunciamientos políticos ni calificativos de esa naturaleza, estamos en un trabajo preventivo que valida los informes que hemos emitido.



¿Esta migración es transitoria?

Lo que hemos podido analizar es que utilizan a Colombia como un país de tránsito para hacerlo vía aérea hacia El Salvador o hasta Medellín. Esperaríamos que ese destino es Estados Unidos. Yo he venido advirtiendo del impacto de 20 nacionalidades no solo africanas sino asiáticas: Afganistán, Bielorrusia. Hay que prestarle atención a lo que esto genera.

¿Y cree que la llegada de africanos se ha visto con racismo?

Reitero que la migración es un derecho, no podemos hacer comentarios xenófobos, discriminatorios, por alguna razón querrán migrar. Hoy estalla esto en El Dorado, pero nos vinimos hace poco de Ipiales en un vuelo con 32 asiáticos y nadie dijo nada, esto va mucho más allá. Para la Procuraduría el fenómeno es mucho más grande, es allí donde debemos prestarle mayor atención.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com