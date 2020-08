Sanción a gobernador de Vichada por sobrecosto en contrato de pandemia

La Procuraduría General de la Nación suspendió de su cargo por 4 meses al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por irregularidades en un contrato para la entrega de mercados a población vulnerable, para atender la emergencia causada por el covid-19.



Por estos mismos hechos fue suspendido por 6 meses el técnico operativo código 314, grado 04 de Compras y Suministros de la gobernación, Cicerón González García.

El Ministerio Público señaló que León Flórez omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el Contrato de Compraventa No. 366 de 2020, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad.



El negocio jurídico del 3 de abril de 2020 tenía por objeto “la adquisición de mercados básicos para la población vulnerable de los municipios de Puerto Carreño, Cumaribo, La Primavera y Santa Rosalía, en las zonas urbanas y rurales en el marco de la pandemia covid-19 en el departamento del vichada”, por valor de $1.714’041.000.

En la investigación se estableció que a cada mercado se le adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como el AIU (valores determinados para administración, imprevistos y utilidad), impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó un sobrecosto de $312’103.470, como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual.



Para el órgano de control, el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir y/o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional.



La falta fue calificada como grave a título de culpa grave.

Con relación a Cicerón González García, la Procuraduría dijo que incumplió las funciones asignadas porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios para atender la emergencia causada por el covid-19.



Como técnico de compras no analizó, ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado, que le permitiera validar los precios más favorables para la gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región.



Su falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.



El fallo de primera instancia fue apelado por la defensa de los investigados, por lo que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría revisará, en segunda instancia, el proceso.



Aunque un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por violar derchos políticos de Gustavo Petro, cuando la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años por su esquema de aseo, pues, dijo la Corte, autoridades administrativas no pueden limitar derechos políticos de personas elegidas por voto, el órgano de control ha sostenido que, hasta que no se modifiquen las leyes, sus facultades para sancionar a funcionarios electos por voto popular siguen intactas.

