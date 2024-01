Procuraduría sanciona con suspensión del cargo a Rodolfo Hernández

En una decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación impuso, en la mañana de este viernes 19 de enero, una sanción al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, consistente en la suspensión de su cargo por un periodo de tres meses.



Esta sanción podría ser convertida en una suma equivalente a los salarios básicos devengados en el momento de los hechos, lo que asciende a $41.207.226.

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, fue suspendido por ofensas contra un servidor público. El exmandatario debe pagar cerca de $41 millones por referirse al exalcalde de Floridablanca (Santander) como mentiroso, ladrón, entre otros. #EsNoticia https://t.co/o2mRjOeWbI pic.twitter.com/FrlfLMPmH9 — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) January 19, 2024

La medida se tomó debido a que Hernández Suárez emitió expresiones injuriosas, peyorativas y calumniosas contra un servidor público durante la emisión de su programa ‘Hable con el Alcalde’ a través de las redes sociales Instagram y Facebook.



En particular, el exalcalde se refirió de manera denigrante al exmandatario Héctor Mantilla, quien era el primer mandatario de Floridablanca en ese momento. Hernández Suárez utilizó frases como: "...que pague lo que debe allá, nos ha devuelto veinte veces el contrato y no le gusta pagar, que no sea mentiroso y lo hemos tolerado, solamente está cómodo con la politiquería...".

Margarita Cabello, procuradora general. Foto: Procuraduría

La Procuraduría confirmó que estas declaraciones vulneraron el principio de moralidad establecido en la Constitución Política, ya que expuso públicamente al administrador municipal en el ejercicio de sus funciones durante la vigencia 2019.



En consecuencia, la falta cometida por Hernández Suárez fue calificada como grave, a título de culpa gravísima, por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1.

