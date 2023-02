La Procuraduría General de la Nación informó este miércoles que el exvicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), José William Garzón Solís, fue sancionado por sus irregularidades a la hora de verificar la viabilidad de un contrato.



Se trata de la perforación al pozo 'Las Lauras', de las cuencas ubicadas en San Jacinto, Bolívar.



El organismo de control confirmó que el exfunciarionario, como quien tenía a cargo ordenar el gasto, "vulneró los principios de contratación estatal, especialmente el de responsabilidad, cuando en la etapa precontractual del negocio jurídico 294 del 2015, no exigió que se adelantaran los estudios previos geológicos que buscan especificar las coordenadas de los pozos".



Así mismo, no tuvo en cuenta la viabilidad de las perforaciones, relacionadas al objeto de una optimización de tiempo, recursos y una mayor consecución de hidrocarburos en la zona.



En su momento, la delegada para la Economía y la Hacienda Pública, de la Procuraduría, señaló que el exvicepresidente José William Garzón Solís habría omitido la exigencia de un estudio técnico detallado, relacionado con la verificación de la estructura de los topes a perforar. "Por su falta de adecuada diligencia y vigilancia, Garzón Solís avaló y en todo caso suscribió el contrato No. 294 de 2015”, explicó la entidad.



Ahora, con el reciente fallo de primera instancia, la entidad especificó que Garzón Solís transgredió el principio de economía, al omitir una adecuada planeación y gestión de los recursos financieros para el proyecto. "A su vez, desconoció las disposiciones sobre la maduración de los proyectos para determinar las coordenadas de los pozos requeridos y por consiguiente, incumplió con sus deberes funcionales", señalaron en un comunicado.



Esta falta, a juicio de la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, es considerada como gravísima, a título de culpa grave.



