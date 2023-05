En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a cinco personas implicadas en el escándalo de Centros Poblados, que le dejó una pérdida al país de 70.000 millones de pesos, los cuales aún no aparecen pese a que también hay un capítulo abierto en la Fiscalía.



Se trata de exfuncionarios del Ministerio de las TIC, de la representante de un consorcio y del representante de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, quien precisamente es procesado por la Fiscalía por su presunta participación en el entramado corrupto para quedarse con la plata del anticipo perdido.

Luis Fernando Duque, representante de Centros Poblados. Foto: Mauricio Moreno

Los nombres del resto de sancionados son Adriana Meza, quien era secretaria genera del Ministerio; Sandra Orjuela, su subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez, su entonces director de Infraestructura; así como Paola Andrea Izquierdo, representante del Consorcio PE 2020 C Digitales.



En el fallo de 535 páginas conocido por EL TIEMPO quedó consignado que las personas anteriormente mencionadas incurrieron en irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato suscrito entre el Estado con la Unión Temporal Centros Poblados 2020, el cual asciende a 1 billón de pesos.



La idea era llevar internet a escuelas rurales de 15 departamentos del país, pero el plan se truncó cuando se destapó que la póliza bancaria de Itaú que presentó Centros Poblados era falsa, momento para el cual ya se habían entregado los 70.000 millones de pesos a manera de anticipo, convirtiéndose así en uno de los escándalos más resonados de los últimos años, con el añadido de que quien habría estado detrás fue el corrupto empresario Emilio Tapia, preso por este caso.



Emilio Tapia en imputación por presunta corrupción en Emcali. Foto: Fiscalía

En el documento está establecido lo que se recaudó desde noviembre de 2021, cuando la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a los hoy sancionados. En el caso de Sandra Orjuela, como exsubdirectora de Gestión Contractual en el Ministerio fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante nueves años y un mes, pues se comprobó que no fue diligente a la hora de revisar las garantías del cumplimiento del contrato. Esa desatención fue calificada por la Procuraduría Delegada de Juzgamiento 3 como una falta gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.



En el caso del exdirector de Infraestructura, Camilo Santofimio, en su contra se concluyó que dejó que modificaran las recomendaciones que había hecho al negocio el consultor Telbroad-Profit, "relacionadas con reducir el requisito del indicador patrimonial habilitante a los proponentes de la licitación del 18 por ciento del presupuesto oficial al 10 por ciento del presupuesto de las regiones a adjudicar".



Lo que hizo desembocó en una falta gravísima con la que fue suspendido por nueve meses para el ejercicio de cargos estatales. Mientras que a Adriana Meza, exsecretaria general, la sanción le quedó en cinco meses porque en el trámite incluyó un papel sin haber sido avalado por el Comité de Conciliación del Ministerio de las TIC.



En el caso de los excontratistas, las sanciones quedaron así: Luis Fernando Duque fue multado con 90 salarios mínimos mensuales vigentes para la época del escándalo; así como tampoco podrá ejercer cargos públicos o contratar con el Estado por un periodo de 15 años.

El señor Duque sabía que las garantías no habían sido obtenidas en debida forma y por tanto eran irregulares por no haber sido expedidas por el Banco Itaú. FACEBOOK

TWITTER

Las razones para sancionarlo partieron de dos puntos, el primero es que para el Ministerio Público hay un elemento cognitivo y es que "Duque sabía que las garantías no habían sido obtenidas en debida forma y por tanto eran irregulares por no haber sido expedidas por el Banco Itaú", dice el documento. Es de destacar que de esas falsificaciones a los documentos señalan a Jorge Enrique López Benavides.



Mientras que el segundo punto que tuvo en cuenta el despacho es volitivo, porque el representante legal de Centros Poblados, pese a que sabía de las falsedades, "firmó las

garantías, con lo cual completó la falsificación iniciada por otros, y además remitió al Ministerio la garantía de cumplimiento general, y permitió que todas las garantías de cumplimiento fueran cargadas en el Secop II con el usuario de Duque por Alfredo Jesús Amín, con lo cual quedaron oficialmente incorporadas al contrato".



Por otro lado, en el caso de Paola Andrea Izquierdo, ella fue multada con 50 salarios mínimos al momento del daño, y suspendida para contratar por 11 años "por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a 70.000 millones de pesos".



En su expediente aparece que si bien la defensa presentó pruebas -como las del resto de sancionados-, la Procuraduría encontró que no fueron suficientes: "El Despacho observa que no hay evidencia de que Izquierdo haya realizado alguna gestión para cerciorarse de que el Consorcio PE2020 C Digitales cumpliera en debida forma sus obligaciones contractuales. No consta que ella haya hecho algún seguimiento a las principales actividades del Interventor", se lee en el fallo.



Tras la decisión, los defensores de los cinco implicados en este capítulo de Centros Poblados apelaron, recurso que fue aceptado, por lo que la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento tendrá que revisar de nuevo el proceso. Mientras tanto, la sanción no quedará ejecutoriada para ninguno.



