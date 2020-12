Sancionan a oficial que golpeó a un soldado por pedirle documentos

La Procuraduría General suspendió e inhabilitó por cuatro meses al exdirector de Apoyo a la Transición del Departamento Jurídico Integral del Ejército, teniente coronel Freddy González Prieto, por agredir a un soldado.

En ese periodo el funcionario sancionado no tendrá derecho a que se le pague su salario debido a las agresiones físicas y verbales que profirió en contra de un soldado profesional que cumplía su trabajo.



Los hechos se dieron el 15 de junio del 2018, cuando el soldado se encontraba prestando su servicio como auxiliar en los módulos de guardia occidental del Batallón de Policía Militar Número 13, en Bogotá.



Ese día, según la investigación, aprovechando su mando superior, González trató al soldado sin respeto, con palabras soeces,y le dio un puño en el pecho por haberle pedido los documentos de identificación a la esposa del oficial, necesarios para poder identificarla y verificar su ingreso a las instalaciones militares.



Esas funciones, dijo la Procuraduría, debían ser cumplidas por el soldado en su servicio por órdenes que le había dado el comandante del batallón.



Para la Procuraduría, la forma en la que actuó el coronel constituyó una falta grave a título de dolo, ya que no ejerció su mando con respeto a la dignidad humana y ejecutó actos de violencia, con expresiones irrespetuosas, sobre un subalterno.



Además, dijo el Ministerio Público, afectó el servicio de seguridad que estaba prestando el soldado, que solo cumplía los protocolos que buscan proteger a todas las personas que ingresan al batallón, incluso al oficial que lo golpeó, y a su familia.



Contra esta decisión de la Procuraduría, González y su abogado presentaron un recurso de apelación que será resuelto por la Sala Disciplinaria.



REDACCIÓN JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET