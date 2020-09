Procuraduría reitera petición por policías que dispararon en protestas

Al despacho del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, fue enviada este lunes una nueva carta en la que la Procuraduría pide información sobre los hechos violentos ocurridos durante las protestas del 9 y 10 de septiembre, tras el homicidio del estudiante de derecho Jaiver Ordóñez.



Aunque el Ministerio ya había enviado su respuesta al Ministerio Público, en esta nueva misiva el órgano de control le pide ayuda para que la Policía responda a preguntas que le hicieron.

(Lea también: La respuesta de Mindefensa al Procurador por actuaciones de la Policía)

"De manera muy respetuosa solicito su intervención para que el Director General de la

Policía Nacional responda concretamente a las solicitudes de información y remisión

de documentación (...) Como se lo manifesté al General Oscar Atehortúa al reiterarle esas peticiones 10 días después, todo lo requerido es indispensable para identificar a los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente se excedieron en el uso de la fuerza durante las protestas", se lee en la carta que Herman Rincón, procurador delegado para Fuerza Pública y Policía, le envió a Trujillo.



El procurador expresa que se vio obligado a acudir al ministro porque en una primera respuesta que envió la Policía, el Jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía de Bogotá "se limitó a darle tratamiento estricto de 'derecho de petición', solicitar precisión de fechas y horas y anticipar la justificación a una eventual pérdida de las grabaciones de las cámaras de vigilancia".



Añadió que en una segunda respuesta, del 17 de septiembre de 2020, enviada por el Director General encargado de la Policía, "lo más concreto con respecto a la información y documentación pedida fue una relación de 11 investigaciones en las que no hay ningún miembro de la Policía identificado por haber hecho uso de armas de fuego durante las protestas (...) remitió un cuadro con los vínculos a unos videos 'extraídos de fuentes abiertas', pero no las copias de los documentos relacionados".



Y en una tercera respuesta, enviada el 25 de este mes, solo volvieron a remitir nuevamente la segunda que habían mandado.

Todo lo requerido es indispensable para identificar a los miembros de la Fuerza Pública que presuntamente se excedieron en el uso de la fuerza durante las protestas FACEBOOK

TWITTER

(Le puede interesar: Procuraduría pide a Policía aclarar uso de armas de fuego en protestas)

Ninguno de los oficios enviados corresponde a lo que había solicitado, desde el 11 de septiembre, la Procuraduría.



En esa solicitud el Ministerio Público pidió, entre otras cosas, la relación de novedades de munición y/o armas de fuego y aquellas no letales utilizadas por policías durante las protestas del 9 y 10 de septiembre en distintos lugares del país, así como qué uniformados reportaron su uso; copias de los informes de los policías que conocieron hechos en los que resultaron lesionados y/o muertos civiles; y los hechos que ya tenga documentados la Policía en los que haya policías o particulares involucrados por la utilización de armas de fuego en las protestas



También pidió soportes de las instrucciones institucionales impartidas por la Dirección General de la Policía y los diferentes comandos adscritos a los lugares donde ocurrieron los hechos sobre el comportamiento que debían tener los miembros de la Policía para la atención de las protestas.

(Además: Procuraduría pide a Mindefensa explicaciones por hechos en protestas)

Toda esa información que en 7 puntos había pedido la Procuraduría debía ser enviada en tres días hábiles, lo que no ocurrió. El procurador Rincón concluyó diciendo que la Policía no había entregado aún la información correspondiente a 5 de esos 7 puntos.



"La Dirección General de la Policía Nacional no ha remitido las 'copias de los informes que hayan rendido ya los uniformados explicando las circunstancias en que debieron utilizar sus armas y las municiones'; ni las 'copias de los informes presentados por los miembros de la Policía en los que se haya documentado el hurto de bienes y/o instalaciones policiales y/o funcionarios lesionados (2); ni las 'copias de los informes que hayan rendido los funcionarios de la Policía que conocieron hechos en los que resultaron lesionados y/o muertos personas civiles' (3); ni los informes sobre 'particulares y/o personal de la institución en traje de civil pudieron intervenir en desarrollo de los disturbios utilizando armas de fuego'(4); ni las 'copias de las imágenes y videos, así como copias de las grabaciones de radio y demás medios de comunicación institucional, relacionadas con los hechos'(5)", se lee en su carta.



Para esta solicitud de intervención del Ministro de Defensa, para lograr una respuesta de parte de la Policía, la Procuraduría no dio un plazo específico.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com