Sobre las 2:30 de la tarde, la procuradora general, Margarita Cabello, se reunió este miércoles con agremiaciones como la Andi, Acopi, Camacol y Asobancaria para escuchar las posturas que tienen sobre el proyecto de reforma laboral que presentó el Ejecutivo al Congreso.



(Puede leer: 'Todo dentro de la Constitución': Procuradura ante decisiones que tome el Estado)

En la mesa de trabajo, convocada por el ente de control disciplinario, la jefa de la entidad aprovechó para también exponer algunos de sus reparos, siendo uno de los más cruciales la falta de un estudio de impacto fiscal en la iniciativa que, para la Procuradora, no cuenta con un aval del Ministerio de Hacienda.



Además, al término del encuentro lanzó un fuerte pronunciamiento al decir que “pareciera que fuera más un pliego de peticiones sindicales que una reforma laboral que beneficie a la totalidad de los trabajadores informales y los empleados”.



(Puede leer: Investigarán a 6 oficiales por operación en Putumayo donde murieron 11 civiles)



En general, las preocupaciones de los sectores empresariales, que representan a más de 10 millones de personas, fueron tres principalmente. La primera es que, en efecto, este proyecto no cuenta con un aval fiscal, algo relevante porque, según la Procuradora, si se va sin el visto bueno del Ministerio la idea podría contraer la industria, originar pérdida de empleos, e incluso una reducción en el impacto del IVA.



Es decir, “es una reforma que podría generar unos efectos contrarios en un momento de recesión económica como el que está pasando nuestro país”, dijo Cabello.



(Le dejamos: Fiscalía da la cifra exacta de bienes entregados a la SAE en los últimos años)



Otro punto que manifestaron los empresarios es que la Procuraduría, haciendo uso de sus facultades, le diga al Gobierno que no tramite la reforma laboral con mensaje de urgencia, pues si bien hubo un diálogo en el estudio del proyecto, los gremios indicaron que este fue sin concertaciones.



Por último, sobre la mesa también se puso de presente que esta reforma no incentiva el emprendimiento, y que no toca al sector más importante desde el punto de vista laboral: la informalidad. Esto traería, además, que de aprobarse así, no se van a generar empleos, retrocediendo en avances a los que había llegado el país.



Por eso, Cabello expuso que manifestará estos reparos al Gobierno, el cual espera que los tenga en cuenta. En medio de ese debate, el Partido Conservador compartió que no apoyará la reforma, “toda vez que el enfoque no atiende las prioridades del Partido en relación al mercado laboral”.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: