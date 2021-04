Procuraduría rechazó recusación de exalcaldes de Barranquilla

La Procuraduría rechazó una recusación presentada para que la procuradora general Margarita Cabello no conozca de la investigación disciplinaria contra los alcaldes de Barranquilla (Atlántico) Alejandro Char y Elsa Noguera.

La recusación señalaba que dos familiares cercanos de la Procuradora habían trabajado en su momento en las administraciones de los exmandatarios por los que ella no podía conocer de la investigación.

Sin embargo la Procuraduría consideró que la jefa del organismo de investigación disciplinaria no tiene en su despacho en ese proceso, ni adelanta la investigación por lo que no tendría que declararse impedida o ser recusada.



La decisión del 29 de enero señala que la Procuradora no va a conocer mas adelante el proceso pues en primera instancia es conocido por el procurador delegado y en segunda instancia por la Sala Disciplinaria..

En marzo de 2018 la Procuraduría abrió una indagación preliminar por la denuncia recibida sobre supuestas irregularidades en el POT.



El proceso fue entregado a la Procuraduría Delegada para la contratación estatal.

