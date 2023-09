Tras la apertura de una investigación disciplinaria por la suspensión de la licitación para elegir la empresa que expedirá los pasaportes en Colombia, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita a la Cancillería, con el fin de recoger elementos que les permitan establecer si en el trámite se cometió alguna falta.



Los dos procesados por el Ministerio Público debido a esta situación son el canciller Álvaro Leyva, y el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.



Y como parte de las órdenes para indagar si ellos tuvieron alguna responsabilidad en la suspensión de la licitación y que esta fuera declarada desierta después, agentes de la Sala Disciplinaria de Instrucción se dirigieron hasta las instalaciones de la Cancillería.



El canciller Álvaro Leyva (der.) separó del proceso a su secretario general, José Antonio Salazar (izq.). Foto: Archivo particular

"La entidad busca establecer si con la decisión, que entrará en vigor el próximo 2 de octubre, se infringieron principios de la contratación estatal, y si la conducta de los servidores es causal de falta disciplinaria o se actuó al amparo de exclusión de responsabilidad", explicaron desde la Procuraduría.



El funcionario que lideró el desplazamiento fue Esiquio Sánchez, uno de los miembros de la Sala. "En el ámbito de la investigación disciplinaria que se adelanta en contra del señor canciller y el secretario general viene a hacer una visita de inspección judicial, disciplinaria, para recoger elementos materiales de prueba, evidencia respecto la licitación 01 de 2023, en el tema de los pasaportes", indicó antes de entrar a la Cancillería.

La audiencia en la que el canciller Leyva declaro desierto el proceso. Foto: Cortesía Cancillería

Además, anotó que entre los objetivos estaba "recoger todo lo que tiene que ver con la suspensión de esa licitación, con la declaratoria de desierta de la misma, y todo lo que tiene que ver con la urgencia manifiesta que se produjo con relación a la misma".



Las órdenes en la investigación

Esiquio Sánchez, procurador delegado. Foto: Procuraduría

En un documento de 10 páginas, la Procuraduría argumentó por qué hay motivos suficientes para investigar a Leyva y a su secretario, y en el oficio detalló cuáles deben ser las pruebas a tener en cuenta para tomar una decisión.



"Como parte de su actuación disciplinaria, el ente de control solicitó la práctica de pruebas, y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad", explicó la entidad.





Entre las órdenes está pedirle a la Cancillería un informe de la licitación, y "certificar cuáles han sido las acciones adoptadas por el Ministerio con ocasión de la declaratoria de desierta de la licitación, a fin garantizar el servicio de suministro de pasaportes".



La diligencia se llevó a cabo con el antecedente de que la Cancillería ya abrió una nueva licitación para escoger la empresa que va a asumir la responsabilidad de expedir los pasaportes. En ella se podrá participar si se es una persona jurídica o natural, nacional o extranjera, que acrediten experiencia y capacidad logística, técnica y financiera.



Esto porque en la polémica suspensión, había cuestionamientos sobre la idoneidad de Thomas Greg como único oferente, empresa que en los últimos años ha venido manejando este negocio, y que tras la declaratoria de desierta anunció que vienen acciones legales.

La misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten.



Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos… https://t.co/TDaoiiTyGz — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2023

Ante esto, el presidente Gustavo Petro publicó en X que "la misma empresa que hoy saca los pasaportes es la que los sacaba en el pasado gobierno, pero no permitiré licitaciones dirigidas a un proponente. O compiten o compiten. Y todo funcionario tiene mi mensaje. No se trata de suspender licitaciones buscando que el tiempo nos acorrale para escoger al único proponente".



Y añadió que "las licitaciones con un proponente se declaran desiertas y se inicia de nuevo el proceso quitando las fallas que impiden la competencia.En este gobierno no se permite la corrupción".



