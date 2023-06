La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de radicar una tutela con el fin de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inicie el macrocaso 11, relacionado a investigar la violencia sexual y de género que se dio en el marco del conflicto armado.



El motivo de la acción tomada por el Ministerio Público se debe a que hay una "larga espera" para la apertura de este macrocaso, algo que se ha convertido en un grave perjuicio para las víctimas, un tema en el que insistió también la procuradora general, Margarita Cabello, en su encuentro en Estados Unidos de hace unas semanas con ONU Mujeres.

La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

"No priorizar el macrocaso 11 refuerza los patrones de discriminación y violencia, al enviarse un mensaje a la sociedad y a los agresores en el sentido que la violencia contra las mujeres es tolerada”, dice uno de los apartes del documento radicado.



Por su lado, el procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta Aristizábal, afirmó a través de un video que han "estado espectantes desde la misma apertura de la JEP en el año 2018 a que el tema se aborde, no solamente por su complejidad sino por la necesidad de que se dé a conocer todo lo ocurrido en medio de un conflicto con las mujeres, con la población LGBTIQ+ que ha sufrido este tipo de agresiones".



Según él, este asunto en los últimos meses ha preocupado más a la Procuraduría, ya que se les están vulnerando a las víctimas los derechos a la verdad y la justicia en materia de violencia sexual y violencias basadas en género.



Por eso, en la tutela radicada, la Procuraduría "precisó que el ejercicio judicial que ha desarrollado la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Determinación de Hechos y Conductas en esta materia no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción, de acuerdo con los mandatos diferenciales que la rigen".



Para argumentar su postura, el órgano de control hizo referencia a lo dictaminado por la Corte Constitucional, indicando que si no se prioriza el macrocaso 11 se van a reforzar los patrones de discriminación, llevando así a dejar -dice la Procuraduría- un mensaje de que las violencias contra la mujer son toleradas.



En ese orden de ideas, para el procurador delegado y para la entidad de la que hace parte, el macrocaso debe ser abierto de manera inmediata.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

