La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por presuntas irregularidades en la realización de la Feria de Cali del año 2020, durante la pandemia por el covid-19.



El juicio disciplinario en contra del mandatario de los caleños, conocido a primera hora de este lunes, también incluye a José Darwin Lenis, entonces secretario de Cultura de la capital del Valle del Cauca.



Lo que intentan averiguar desde el Ministerio Público es si se presentaron fallas en un convenio que suscribieron Corfecali y la ciudad por 11.955 millones de pesos, el cual no habría tenido unos estudios previos "serios y suficientes que justificaran ese valor, pues fue fijado a partir de una indexación de costos de los tres años anteriores, sin tener en cuenta que en 2020 los eventos se realizarían de forma virtual por la pandemia".



Evento de la Feria de Cali. Foto: Alcaldía de Cali

"Para el Ministerio Público, la administración municipal tenía el deber de incluir en los estudios previos la forma cómo se calcularon los precios de los eventos a realizar, cosa que en este caso no aconteció, pues como ha quedado evidenciado, tan sólo se hizo referencia a la información histórica bajo presupuestos que no eran aplicables para realizar una feria virtual”.



Ahora, para los agentes de la entidad que llevan el caso, Jorge Iván Ospina, como alcalde de Cali, al parecer omitió una de sus funciones de control y vigilancia de convenios sobre la feria de Cali, la cual estaba en manos de Lenis, "pues no le habría advertido sobre los cambios contractuales que implicaba la organización de la Feria, no le requirió informe alguno sobre la metodología para fijar los costos y tampoco le pidió una explicación por la inclusión de aspectos que eran propios de eventos presenciales", subrayó el órgano de control.



Por ello, según este llamado a juicio disciplinario, el alcalde habría cometido una falta grave cometida a título de culpa gravísima, mientras que en el caso del exsecretario de Cultura, sería una falta gravísima a título de culpa gravísima.



Jorge Iván Ospina es uno de los mandatarios de ciudades capitales de Colombia con más procesos abiertos a nivel disciplinario, escafalón en el que en los últimos meses ha aparecido también el alcalde William Dau, de Cartagena.



Carlos López

Redacción Justicia

