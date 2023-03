La Procuraduría General de la Nación sentó su postura frente al proyecto de ley de sometimiento a la justicia para bandas criminales, el cual fue elaborado por el Gobierno Nacional.



En un documento que será compartido a las cabezas del Consejo Superior de Política Criminal, el Ministerio Público votó negativo al articulado en el que se habla de penas entre los 10 y 12 años para quienes se sometan.



Entre los reparos expuestos están advertencias de que la iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, es inconstitucional, pues a consideración de la Procuraduría, contiene un retroceso a la verdad y la reparación de las víctimas.



Estos son los 'peros' de la Procuraduría al proyecto de ley de "sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto", que se radicará en el Congreso una vez se emita un concepto desde el Consejo de Política Criminal:



1. Quita derechos que hoy tienen las víctimas. Es un claro retroceso de los derechos a la verdad y a la reparación. Es inconstitucional.



2. Otorga beneficios. Por ejemplo, rebaja penas de 50 años a seis años a miembros de grupos criminales, sin que antes haya verdad y reparación.



3. Exonera de responsabilidad penal (principio de oportunidad, es decir, renuncia a la acción penal) a quienes hayan realizado concierto para delinquir para cometer masacres, desapariciones o desplazamientos forzados.



4. Privilegia a los victimarios en perjuicio de los derechos de las víctimas.

Estas ideas se suman -y algunas se parecen- a las ya expuestas por la Fiscalía General de la Nación, la cual presentó nueve observaciones al proyecto de ley, entre ellas sobresalen que no hay topes para el porcentaje de bienes con los cuales podría quedarse un delincuente que se someta.



El ministro de Justicia, Néstor Osuna (izq.), en la presentación del proyecto de ley de sujeción y desmantelamiento de estructuras criminales. Foto: Twitter Minjusticia

Asimismo, que en el articulado se designa a la Unidad Especial de Investigación del ente acusador como encargada de asumir los casos. Para el fiscal general, Francisco Barbosa, la designada debe ser toda la entidad, y no solo esa dependencia.



En todo caso, Barbosa afirmó en entrevista con EL TIEMPO que "la ‘paz total’ debe ser una paz bien hecha y no simple caos, nosotros acompañamos la idea de la paz y así se lo he dicho al Presidente de la República. Lo importante es que todos los sectores se sientan tranquilos, tanto quienes apoyan la paz como quienes consideran peligrosas ciertas ideas de modificaciones a aspectos sustanciales del orden jurídico".



Luego de que el Gobierno reciba el concepto del Consejo de Política Criminal, que no es vinculante, los congresistas ponentes, Alirio Uribe y Ariel Ávila, podrán empezar a redactar la ponencia para primer debate. Ellos le pidieron al Gobierno Nacional que presente mensaje de urgencia para que la iniciativa avance más rápidamente.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

