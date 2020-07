Procuraduría pide revocar medida de aseguramiento a Aníbal Gaviria

Mediante un escrito presentado por la Procuraduría General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia, el órgano de control apoyó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía contra el suspendido gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa.



Gaviria es investigado por presuntas irregularidades en un contrato durante su primer mandato como gobernador de Antioquia.

La solicitud que hizo el Ministerio Público se soporta en que, en su criterio, la medida de detención es innecesaria y no cumple con las exigencias de carácter constitucional y legal.



En su intervención, la Procuraduría consideró que la Fiscalía no satisfizo con el rigor requerido las exigencias por ley de las medidas de aseguramiento pues "no señaló las razones por las cuales considera que el sindicado no comparecerá al proceso, o por qué podría comprometer la conservación de la prueba; tampoco adujo las razones a partir de las cuales llegó a concluir que el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las víctimas", se lee en el documento.

Por esto la Procuraduría pide que la solicitud presentada por el abogado del gobernador, de que de revoque la medida de detención, sea acogida.



A partir de este miércoles primero de julio la Corte Suprema de Justicia tendrá 5 días hábiles para pronunciarse sobre el control de legalidad de la medida de aseguramiento que la Fiscalía le impuso a Gaviria desde el 5 de junio pasado.



El ente acusador lo investiga por hechos del año 2005 que habrían sido cometidos cuando Gaviria fue mandatario de Antioquia 2004-2007. En particular la investigación se relaciona con un contrato por 41.000 millones de pesos para pavimentar un tramo de la Troncal de la Paz.

De acuerdo con la Fiscalía, Gaviria Correa, como representante legal del departamento y el responsable del gasto pudo haber incurrido en tres irregularidades en contratación al presuntamente haber faltado a su deber de ejercer vigilancia y control en ese contrato.



Además, por este mismo caso la Fiscalía ordenó compulsar copias para que se investigue a los también exgobernadores de Antioquia Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo, quienes sucedieron a Gaviria en la Gobernación y por quienes también pasó el cuestionado contrato en su ejecución.

