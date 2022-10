La muerte por desnutrición de 124 menores de cinco años en lo corrido de 2022 llevó a la Procuraduría a pedir medidas urgentes para frenar esta grave situación humanitaria que seque se registra en varias zonas del país.



La solicitud, con la que esperan respuestas de fondo, fue dirigida a Bienestar Familiar (ICBF), 23 gobernaciones y seis alcaldías, las cuales deberán enviar de vuelta un informe detallando de qué están haciendo en terreno para atender este flagelo.



Los casos que generaron la preocupación en el órgano de control se dieron entre enero al 25 de septiembre, principalmente en Chocó (21 muertos), La Guajira (13), Cesar (13), Bolívar (12) y Risaralda (5). Ocho de las víctimas no eran extranjeras.



La nutricionista y doctora en Salud Pública Lorena Mancilla, quien enfatizó en que la solución está en llegar a cada comunidad de forma integral, pues ante tantos casos el solo asistencialismo puede quedarse corto. Y es que aunque Mancilla y el mismo informe de la Procuraduría dan cuenta de que en muchas ocasiones las entidades sí han respondido a los llamados, el registro oficial sigue almacenando cada día la muerte de menores por desnutrición.

#Atención Procuraduría pide medidas urgentes para detener muertes por #desnutrición en el país que alcanzan los 124 casos confirmados.



Por eso, la Procuraduría advirtió que ante la gravedad del asunto es necesario que se le dé prioridad a una agenda en la que se busquen alternativas, pues “tan solo un caso de muerte por desnutrición constituye un hecho grave que demuestra que las políticas formuladas en los territorios han sido insuficientes”.



El ICBF respondió a la alerta del Ministerio Público que ya ha venido tomando medidas para enfrentar la situación que se vive en varias regiones del país, y que se requiere de un trabajo articulado entre todas las instituciones del Estado.

Situación en indígenas

La seguridad alimentaria de niños y niñas entre los 0 a 59 meses, que hacen parte de comunidades indígenas, está en el centro del llamado de atención no solo de la Procuraduría, sino también de la Defensoría del Pueblo.



Hace menos de un mes el defensor Carlos Camargo advirtió: como sociedad debemos sentirnos avergonzados por seguir registrando, de manera recurrente, que los niños y niñas mueren porque no podemos garantizarles alimentación y nutrición adecuada. Toda la institucionalidad del Estado debe trabajar de manera articulada para garantizar la vida de todos los niños. Esta debe ser una prioridad nacional”.



Esto al señalar que en promedio, por cada 10.000 habitantes, 87 niños entre 0 y 5 años tienen desnutrición aguda, especialmente en Vichada, La Guajira y Guaviare”. Camargo, durante una visita a La Guajira alertó que durante los primeros ocho meses del año el número de muertes por desnutrición notificadas presentó un incremento del 92 por ciento en relación con el número notificado para el mismo período de 2021.



En lo que respecta al Ministerio Público, la solución a la desnutrición infantil para e

sas comunidades debe tener un enfoque diferencial a la hora de llevar planes de desarrollo a las regiones.



Mientras que para la nutricionista Mancilla -también profesora de la Universidad de Antioquia-, la difícil situación que viven los niños Wayúu se resolverá cuando se ataquen las causas estructurales por las que han pasado. Es decir, cuando se dimensione por qué el territorio de ellos ha cambiado y ha llevado a que no solo los menores, sino el resto de personas, no cuenten con buen acceso al agua potable, situación que para Mancilla es extrapolable a otros lugares del país que también pasan por precarias condiciones alimenticias y de salud.



En efecto, ese tipo de necesidades llevaron a la Procuraduría a solicitar que con especial atención se atienda a personas de los pueblos Tule, Wounaan y Embera, en Chocó; Nasa, en el Valle del Cauca; Sikuani y Amorúa en Vichada; los Nukak y Sikuani del Guaviare, y los Wayúu, en La Guajira.



Labores institucionales

El seguimiento a las muertes por desnutrición está a cargo de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer. El año pasado, esa dependencia envió una primera alerta a los ministerios de Salud y de Agricultura, así como a la Superintendencia de Salud.



Las entidades respondieron diciendo que estaban comprometidas para trabajar de manera conjunta por la seguridad alimentaria de los menores. Unos con seguimientos técnicos, y otros con políticas relacionadas al tema que deberán fortalecerse para atender la situación actual.





