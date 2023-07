Considerando que no son claros los resultados que ha entregado la Agencia Nacional de Tierras (ANT) sobre los avances de la Reforma Rural Integral, especialmente para alcanzar la meta de 3 millones de hectáreas que deben entregarse a través del Fondo de Tierras y los 7 millones de hectáreas que deben ser formalizadas, la Procuraduría General requirió al director general de la ANT Gerardo Vega Medina un informe con los avances e indicadores que precisen con transparencia los impactos de la reforma rural del Acuerdo de Paz.



(Lea también: ANT adjudica a 88 familias campesinas títulos de tierras que ocupó Víctor Carranza).

Facebook Twitter Linkedin

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Foto: Mauricio Moreno/El Tiempo

“Teniendo en cuenta las alertas emitidas en reiteradas ocasiones por el ente de control, que han advertido imprecisiones en los datos reportados, el director de la ANT deberá remitir los resultados en el actual periodo de gobierno, la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales, las formalizaciones de predios privados, entre otros; así como la gestión del año 2023 del Observatorio de Tierras Rurales”, señaló el órgano de control en un comunicado.



(Le puede interesar: Comandante FF. MM. desmiente que estén divididos ante eventual cambio de cúpula).



El Ministerio Público recordó que en 2021 publicó el ‘Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en al Acuerdo de Paz’ y allí expuso que el área formalizada en el periodo 2017-2020 sería de 913.548 hectáreas y no 1’966.691.1 hectáreas, como lo informaba la ANT.



Por ese motivo, para el ente de control no es claro por qué la ANT estaría sumando como logros de la implementación del Acuerdo de Paz resultados previos a la firma del mismo.



En ese sentido, la Procuraduría insistió en que la información que se publica debe corresponder con los indicadores establecidos para su seguimiento, que no es lo que viene haciendo la ANT, según el órgano de control.



(Más notas: Procuraduría pide tumbar impuesto a productos plásticos de un solo uso).



Además, dijo que las afirmaciones del director ante medios de comunicación al decir “que el indicador es la entrega de los títulos, lo demás es un debate técnico”, no informan sobre cambios al respecto en el actual gobierno.



Por último, el ente de control recalcó que la información requerida será incluida en el informe que el Ministerio Publicó radicará en los próximos días ante el Congreso de la República, sobre el estado de avance de la implementación del Acuerdo de Paz.

justicia@eltiempo.com

En Twitter: @JusticiaET

Lea otras notas de Justicia: