Procuraduría apoya cárcel para capturados por red de chuzadas ilegales

Este martes continúan las audiencias de medida de aseguramiento contra los capturados por la red de chuzadas ilegales que desmanteló la Fiscalía.



En las diligencias, la Procuraduría solicitó que frente a Julián Villarraga, Carlos Eduardo Arenas y el general (r) de la Policía Humberto Guatibonza "se considere la medida de detención intramural, porque en efecto la posición presentada por la Fiscalía, como lo afirma hasta el momento, no se sabe quién tiene el software malicioso y peligroso, nada asegura que no se pueda seguir delinquiendo".

Durante la audiencia, la defensa de Carlos Arenas, un exfuncionario de la Policía metropolitana de Bogotá, dijo que "los seguimientos a Lombana, que no tienen nada que ver con los delitos imputados porque precisamente son seguimientos, son delitos con base a lo que otros hicieron y que no tiene que ver en este caso".



Además su abogado dijo que él no cometió delitos, "Carlos Arenas era socio de General Guatibonza y en lo que se puede percibir es que cuando un cliente solicitaba algo que se excedía de sus capacidades solicitaban a el servicio de terceros para suplir esa necesidad del cliente", expresó.

Negocian principio de oportunidad para testigo que enreda a Benedetti

Por su parte, en la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Madero, uno de los socios de esta red, su abogado Luis Hernando Medina Capote,

dijo que su cliente sí tuvo una relación directa con el senador Armando Benedetti.



"Era quien le entregaba informes directamente al senador Benedetti. Él recibió dineros de Benedetti y el senador manifestaba qué era lo quería que Juan Carlos (Madero) le hiciera referente a los celulares y las personas que él le entregaba", dijo el abogado.

Era quien le entregaba informes directamente al senador Benedetti. Él recibió dineros de Benedetti y el senador manifestaba que era lo quería FACEBOOK

TWITTER

Añadió que Madero "está negociando un principio de oportunidad" con la Fiscalía para ser testigo del caso a cambio de beneficios.



Con respecto a la presunta con relación de Madero con el general (r) Humberto Guatibonza, sostuvo que "no tiene nada que ver porque nunca tuvo una relación directa, ni nunca se reunió con el general Guatibonza".

JUSTICIA