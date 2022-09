La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia en el Congreso con el fin de que se "legisle en frío" el proyecto de ley que busca regular la participación política de funcionarios públicos.



Lo hizo este lunes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a la cual se dirigió la procuradora delegada Yolima Carrillo. Sus palabras fueron enfocadas en que se debe detallar muy bien qué podrán hacer y qué no los funcionarios del Estado una vez este proyecto prospere.



"Es importante que se empiece a pensar que en materia electoral es necesario legislar en frío, porque este tipo de normas van a estar en conocimiento del control previo de la Corte cuando ya estemos en campaña", expresó Carrillo.



La iniciativa es la 067 de 2022, y fue radicada en la Cámara por sus diferentes autores, congresistas que buscan modificar el artículo 127 de la Constitución Política regulando cómo podrían participar en política los servidores del Estado.



La procuradora delegada Yolima Carrillo en audiencia. Foto: Cámara de Representantes

El mensaje del Ministerio Público es que es importante que a la par del ejercicio que permitiría que los servidores participen en política, se creen los mecanismos de control adecuados para evitar desmanes.



"En ese sentido, le dejarán al operador jurídico la potestad de que vía interpretación pueda ejercerla, y eso es inconveniente para la seguridad jurídica, sobre todo de aquellas personas que puedan ser indagadas o investigadas", dijo la delegada.



Según ella, si se armonizan los proyectos que van dirigidos a dicho objetivo, "nos podríamos encontrar con que si la única manera de que un funcionario elegido popularmente puede haber aceptado el ejercicio de su derecho es por vía judicial, no hay ningún proceso que dure menos de cuatro meses. Es decir, durante toda la campaña estarían al arbitrio los servidores públicos para hacerlo, y solo una decisión judicial tendría que ser mucho después".

En audiencia de @ComisionPrimera sobre proyecto de ley de participación política de servidores públicos, la Procuradora delegada Yolima Carrillo advirtió que "es necesario legislar en frío" porque estas normas estarían en control constitucional en época electoral. 1/2 pic.twitter.com/IW9141itGw — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 20, 2022



Para la Procuraduría también es importante que a la hora de discutir el proyecto de ley se defina hasta qué punto tiene la potestad de participar en política un funcionario público.



Cambios al proyecto de ley

Juan Sebastián Vega, otro delegado del Ministerio Público presente en la audiencia, expuso en la cita en la Cámara que algunos artículos del proyecto de ley en cuestión "son demasiado abiertos", pues pareciera que todos los funcionarios pudieran participar, cuando la Constitución no permite eso.



Por ello sugirió hacer algunas modificaciones al artículo 1 de la iniciativa, "al artículo segundo sugerimos añadir a la expresión 'cualquier rama del poder público', el aparte 'en sus distintos órdenes y niveles'", señaló el procurador delegado.



En cuanto a las prohibiciones de participar en política, Vega advirtió que no se tienen en cuenta los empleados que se desempeñan en los órganos electorales, "según lo que se permite acá, podrían llegar a participar en política registradores, miembros del CNE, situación que violaría lo que se espera de ese órgano".



Y frente a la vigencia de la norma, recalcó que este tipo de reformas no pueden hacerse a la carrera para incorporarlas en las siguientes elecciones, pues no va a ser posible debido al control constitucional.



