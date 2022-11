Dos recientes informes presentados por la Procuraduría, en relación con las condiciones de las comisarías de familia, llevaron a la jefa de la entidad, Margarita Cabello, a lanzar una alerta para que a nivel institucional se atienda de inmediato la difícil situación por la que pasan dichas entidades.



Así lo aseguró la Procuradora en medio de un evento virtual en el que también participaron representantes de ONU Mujeres, lideresas, alcaldías, gobernaciones y comisarios de familia.



(Puede ver: Procuraduría indaga si autoridades actuaron para proteger a Gabriel Esteban)

La idea del encuentro fue hacerle seguimiento a la violencia por razones de sexo y género en el país, así como al trabajo que cumplen las comisarías a la hora de atender estos casos.

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Cabello durante foro. Foto: Procuraduría

Tras ello se tocaron algunas conclusiones del trabajo recolectado por la procuraduría delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer. En uno de sus informes se lee que luego de evaluar las labores de 668 comisarías de familia de Colombia, solo el 52 por ciento de ellas tienen su equipo de trabajo completo.



En pocas palabras, 320 comisarías reciben quejas y denuncias día a día por parte de la ciudadanía sin tener la cantidad suficiente de profesionales que les permita escucharlas y realizar un trabajo interdisciplinario. Por eso, para Margarita Cabello "es inadmisible que, a la fecha, muchas comisarías del país continúen trabajando en condiciones precarias".



(Puede ver: Procuraduría recauda pruebas en la Fiscalía por líos en el inventario de la SAE)

Labores de la Comisaría

En general, cada ciudad tiene una comisaría de familia que cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por el comisario, que debe ser abogado con especialización en derecho de familia o de infancia y adolescencia, un psicólogo y un trabajador social, quienes a veces cuentan con un auxiliar de archivo.



La misión de estos funcionarios es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de cualquier núcleo familiar en el que haya casos de violencia intrafamiliar.



(Le sugerimos: ¿Hamburguesas a $87.000?, ingadan posible sobrecosto en Gobernación de Santander)



Para ahondar en la labor que cumplen, EL TIEMPO habló con el comisario de una ciudad capital, quien prefirió no dar su nombre. Desde su experiencia, dijo que su equipo no cuenta con privacidad, pues él trabaja al lado de la psicóloga, y las instalaciones de la sede quedan pegadas a la inspección de la Policía.



“Eso hace que la gente agredida no quiera venir, porque teme que la vean otras personas”, por eso hizo un llamado a aumentar el personal.



Así mismo, en su relato explicó que se rotan los turnos para estar las 24 horas disponibles, y que una vez escuchan los relatos de los denunciantes compulsan copias a la Fiscalía y la Personería, dado el caso.

Facebook Twitter Linkedin

Gabriel Estban y su mamá. Foto: Archivo particular

Para ejemplificar la magnitud de denuncias que reciben las comisarías a nivel nacional está el episodio del niño asesinado Gabriel Esteban Rodríguez y el de su mamá, Consuelo Rodríguez, quien en su momento se acercó a denunciar al papá de su hijo ante la Comisaría de Familia de Usme, de la cual aún hay dudas frente a si hizo el suficiente trabajo para proteger la vida del menor y su mamá.



Mientras el Ministerio Público revisa ese caso en particular, la Procuradora general advirtió que una de las salidas para trabajar por la solidez de las comisarías es cumplir lo dispuesto en el Decreto 4870 de 2007.



(Le dejamos: Por esto podrían abrirle una investigación disciplinaria)



El decreto mencionado por la Procuradora ordena incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones, y en el presupuesto de cada municipio un rubro que asegure el desarrollo del objeto misional de cada comisaría.



Según el comisario consultado por este medio, la Ley 2126 de 2021 ya habla de mejoras al rubro y el personal de trabajo; sin embargo, advierte que algunos de sus artículos solo empezarán a regir en agosto de 2023.



En efecto, por el momento, para la abogada Margarita Useche, experta en derecho de familia, la situación que enfrentan las comisarías y la salida para un buen funcionamiento no es tan fácil. Como ejemplo puso que “un comisario de familia atendiendo 200 casos al tiempo con un trabajador social y un psicólogo no modifican mucho, ni va a salvar la vida de los niños o niñas”.



(Le sugerimos leer: Cartel de la hemofilia: inhabilitan por 10 años a exgobernador de Bolívar)



Sumado a esa saturación en el servicio por la poca mano de obra, está otra cifra advertida en el informe de la Procuraduría, la cual revela que solo el 47 por ciento de las comisarías evaluadas tienen un sitio idóneo para atender denuncias.



Por esta cantidad de problemas, la procuradora Margarita Cabello llamó a los alcaldes de todo el país a desarrollar estrategias en favor de mejores condiciones para víctimas y funcionarios, que incluyan un mejor presupuesto para el sistema.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: