Los pedidos de la Procuraduría al Minsalud relacionados a presupuestos máximos y la UPC

En un oficio firmado por la delegada Diana Ojeda, la Procuraduría General de la Nación le pidió al Ministerio de Salud, en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo, efectuar los pagos de presupuestos máximos de este año.



(Le dejamos: La respuesta del senador Enrique Cabrales a mención en caso de Ciro Ramírez)

Por otra parte, el Ministerio Público, dirigido por Margarita Cabello Blanco, le pidió al alto funcionario del Gobierno Nacional que les informe cuál va a ser el día en el que van a efectuar el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022 -que tuvo un periodo con Iván Duque y otro con Gustavo Petro en la Presidencia de la República-, "debido a que, a la fecha no se han llevado a cabo y pone en riesgo la salud de millones de colombianos".



La carta de Ojeda dirigida al Ministro partió de que la entidad verificó que no se ha pagado a tiempo, "puesto que, durante el segundo semestre del 2023, en el mes de octubre, pagaron solamente el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; además, solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud".



(Le dejamos: Cifras del Gobierno de incautaciones de droga no coinciden con las de Fiscalía: Barbosa)

Facebook Twitter Linkedin

Procuraduría. Foto: EL TIEMPO

El otro llamado tiene que ver con la programación para realizar las mesas técnicas y participativas que tienen como fin revisar y discutir jurídica y técnicamente la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia del año 2024.



Además, la delegada insistió en que para 2023 ha permanecido el desconocimiento frente a la metodología reportada por las aseguradoras en relación con el debido cálculo del UPC del siguiente año.



(Le dejamos: En 2023 bajaron los homicidios en Colombia y aumentó la incautación de coca: Mindefensa)

Facebook Twitter Linkedin

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

"Finalmente, el ente de control advirtió la gravedad de las actuaciones del Ministro con lo cual se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos", dice el comunicado de la Procuraduría.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: