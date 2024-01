Procuraduría pide a RTVC atender quejas por acoso laboral contra Hollman Morris

La Procuraduría General de la Nación le solicitó este viernes al Comité de Convivencia de RTVC atender las quejas de presunto acoso laboral en contra de Hollman Morris, una de las cabezas de dicha entidad.



(Puede ver: Homicidios en Bogotá y Barranquilla prenden alertas sobre extorsión en Colombia)

El pedido lo hizo este viernes, luego de que el subgerente del Sistema de Medios Públicos recibió varios recursos por parte de las directoras del Canal Institucional, Lina Moreno; y de Señal Colombia, Silvia Orlandelli.



Al parecer, este hombre tuvo tratos intimidatorios y desobligantes con las funcionarias del sistema, algo que alertó hace algunos días Nórida Rodríguez, gerente de RTVC, a la Procuraduría General, manejada por Margarita Cabello Blanco.



(Le dejamos: Las claves de la demanda con la que piden tumbar elección del alcalde Mikhail Krasnov)

Facebook Twitter Linkedin

Instalaciones de RTCV en Bogotá. Foto: Google Maps

Por esta situación, la Procuraduría segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública adelantó sus funciones preventivas y se dirigió al Comité de Convivencia Laboral.



Su intención es que esa dependencia pueda “tramitar las quejas y tomar las decisiones a la mayor brevedad e informar sobre lo decidido a este despacho, tal como lo ordena el artículo 9 de la Ley 1010 de 2006 el cual debe agotarse, necesaria y obligatoriamente, antes de iniciar cualquier proceso disciplinario o sancionatorio”, explicó el órgano de control.



(Puede ver: Con plantón protestarán contra Hollman Morris por presuntos abusos laborales en RTVC)

Las quejas

Facebook Twitter Linkedin

Carta de Lina Moreno a Nórida Rodríguez. Foto: EL TIEMPO

El recurso elevado a Nórida Rodríguez contra Morris tienen que ver con que supuestamente creó en RTVC un ambiente agresivo con constantes abusos a sus compañeras.



Silvia Orlandelli, por ejemplo, reseñó que "desde la llegada del señor Morris, los canales de comunicación han sido escasos y precarios conmigo como directora del canal y con mi equipo de profesionales que pueden demostrar su idoneidad con su trayectoria y hoja de vida, considerando además que los espacios de interacción para articularnos, pese a que se han solicitado de manera reiterada, han sido escasos y cuando se han desarrollado en las intervenciones que he realizado verbalmente en varias ocasiones fui interrumpida y los conceptos poco o nada tenidos en cuenta, la misma situación ocurre con mi equipo de trabajo".



Mientras que Lina Marcela, directora del Canal Institucional, escribió: "Las conductas que relacioné no son aisladas, por el contrario, han sido reiterativas al punto de parecer sistemáticas, pues han logrado generar en mí, sensaciones de intranquilidad, por ejemplo, cuando he sido requerida para reunión en la subgerencia de Televisión, me he sentido intimidada, cuestionada e insegura. Estas sensaciones causadas generan desmotivación en el entorno laboral".



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: