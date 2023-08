Tras la revelación de una carta en la que las tres principales EPS de Colombia -Sura, Compensar y Sanitas- advierten al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de la grave situación financiera que pone en riesgo la continuidad de su operación, la Procuraduría General de la Nación envió un requerimiento al Ministerio sobre la sostenibilidad financiera del sistema.



El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

En el oficio de dos páginas enviado por Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la Salud, se pidió al Ministerio informar cuál es el valor asignado, y la fecha de pago a cada EPS de los recursos pendientes por girar, para garantizar la atención del segundo semestre del año 2023, “ya que las principales EPS del país informan que si no se solucionan los problemas financieros que afrontan por no pago por parte del Gobierno nacional, será muy difícil continuar con la garantía de la prestación de los servicios de salud”.



En este documento se recoge también lo que alertaron las tres EPS, que dijeron que la dificultad para garantizar la prestación de salud causaría serias dificultades para la garantía de los servicios de salud desde septiembre de 2023.



En ese sentido, el órgano de control sostuvo que se requieren medidas urgentes de pago tanto en ajustes como en presupuestos máximo, y en todas las demás deudas.



Esas otras deudas, dice la Procuraduría, se han venido alertando en pronunciamientos del Ministerio Público desde finales de 2022, y las EPS también han dicho que no solo les deben dinero por los presupuestos máximos y ajustes, sino además que hay una insuficiencia de la Unidad de Pago por Captación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados para cubrir las prestaciones del plan de salud en los regímenes contributivo y subsidiado.



De hecho, las deudas expresadas también son por el “ajuste de la UPC por perfil epidemiológico y otros pagos como recobros, canastas covid-19, licencias e incapacidades, así como procesos de compensaciones pendientes”, indicó el órgano de control.



Por todo esto, la Procuraduría pidió al Ministerio de Salud cumplir con las obligaciones legales de los diferentes pagos adeudados, “tomar las medidas urgentes y necesarias para que las EPS puedan garantizar la prestación de los servicios de salud a más de 50 millones de colombianos”, y remitir la información requerida en máximo 5 días hábiles.





