Procuraduría pedirá máxima pena contra presunto feminicida de Michel Dayana González

En la mañana de este martes, la procuradora general, Margarita Cabello Blanco, se mostró molesta por el feminicidio de Michel Dayana González, quien fue hallada en un taller mecánico de la ciudad de Cali.



"La Procuraduría no solo está consternada, sino también está molesta, y ha manifestado su rechazo total frente a este indignante caso", dijo Cabello.



En ese sentido, la jefa del Ministerio Público sostuvo que tras constituir una agencia especial que le hará seguimiento al proceso penal contra Harold Echeverry, presunto responsable de estos actos, la entidad pedirá la máxima pena en su contra.



Velación de la niña. Foto: Secretaría de Seguridad de Cali

Esa agencia irá "con la propuesta de hacer una solicitud ante la Fiscalía de colocarle la pena más alta posible a este feminicida y a este sujeto, que de acuerdo con las informaciones no es el primer acto de violencia sexual que comete".



De acuerdo a cifras recaudadas por la Procuraduría, en lo corrido de este año se han presentado 443 feminicidios, generando el cuestionamiento de que no hay tranquilidad entre la ciudadanía, pues no se ha evitado que estos actos sigan cometiéndose.

El momento de la captura de Harold Echeverry. Foto: Cortesía

En el caso de Harold Echeverry, este hombre fue capturado en Villavicencio, Meta, por agentes de la Policía el 11 de diciembre, ciudad a la que se fue desde Cali, donde habría cometido el feminicidio de Michel Dayana González, de 15 años de edad. Ante un juez de control de garantías, el procesado aceptó los cargos de feminicidio agravado que le leyó un fiscal.



