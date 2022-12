La gran cantidad de ausencias, al parecer injustificadas, llevaron a que la Procuraduría General de la Nación profiriera pliego de cargos contra al exrepresentante a la Cámara Luz Adriana Moreno.



En total, los investigadores del Ministerio Público le tienen contadas a la excongresista caldense -electa por el Partido de la U- seis inasistencias a las sesiones ordinarias del recinto.



Al tener un fuero especial por ostentar el cargo de congresista en esa época, la investigación le correspondió a la Sala Disciplinaria de Instrucción, la cual señaló que Luz Adriana Moreno habría registrado su asistencia antes del inicio de las sesiones previstas para el 4, 11, 18 y 25 de agosto; 15 de septiembre; y 6 de octubre de 2015.



Sin embargo, al terminar las sesiones, en el registro quedó que ella no estuvo durante todo el desarrollo de las plenarias.



Lo que se le averigua es que, supuestamente, esas ausencias no tuvieron excusa alguna, por lo que pudo haber incumplido sus deberes funcionales como congresista, faltando a los principios de eficacia y el principio de moralidad previstos en la Constitución; esta situación provocó que el Consejo de Estado decretara la pérdida de su investidura.



En 2018, la Sala Novena Especial de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado declaró contra la excongresista la llamada 'muerte política', al no permitirle volver a aspirar a un cargo por sus constantes ausencias.



De acuerdo con el fallo del alto tribunal, Moreno a veces estaba al momento de los llamados a asistencia, pero no a la hora de las votaciones, que es algo primordial en la labor de los representantes a la Cámara.



En cuanto a la Procuraduría General de la Nación, este martes anunció que de forma preliminar se cree que Moreno incurrió en una falta grave cometida a título de dolo.



