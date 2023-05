Tres de los nuevos rostros que ahora hacen parte del gabinete ministerial del gobierno del presidente Gustavo Petro ayer entraron a liderar distintas carteras con un antecedente en común con algunos de los ya funcionarios del alto gobierno.



La coincidencia no es nada menor, y podría convertirse en una piedra en el zapato en los próximos meses para seis ministros en particular. Lo que comparten es que tienen procesos abiertos en la Procuraduría General de la Nación, encargada -entre otras cosas- de emitir sanciones a nivel disciplinario.



EL TIEMPO tuvo acceso a información oficial en la que aparecen 37 casos en los que están involucrados en presuntas irregularidades los ministros Ricardo Bonilla, William Camargo, Guillermo Alfonso Jaramillo, Susana Muhamad, Irene Vélez e Iván Velásquez, pertenecientes respectivamente a las carteras de Hacienda, Transporte, Salud, Ambiente, Minas y Defensa.



El que lidera el 'top' de servidores públicos investigados por el órgano de control es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. En su contra hay 31 casos abiertos en diferentes etapas que datan desde el año 2016 al 2020. De hecho, el encargado de sacar adelante la reforma de la salud que venía trabajando su antecesora Carolina Corcho tiene dos procesos a la espera de que se emita un fallo.

Guillermo Jaramillo es el nuevo ministro de Salud. Foto: Cristian Garativo / Presidencia de la República

El primero es del año 2016, cuando entró a la Alcaldía de Ibagué. De acuerdo a la Sala de Juzgamiento de servidores públicos de elección popular, Jaramillo habría incurrido en irregularidades al momento de suscribir un convenio celebrado con la Corporación Folclórica para la Iluminación Navideña.



Lo que en su momento empezaron a averiguarle es que para llevar a cabo el contrato se habría evadido el proceso de selección adecuado.



Dicho caso está a la espera de un fallo de segunda instancia, mientras que hay otro en primera instancia por el "presunto incumplimiento en la ejecución del convenio 059 de 2007, celebrado para la ejecución del proyecto acueducto complementario con fuente alterna para la ciudad de Ibagué".



En total, contra el ministro de Salud hay 16 investigaciones, 10 indagaciones, tres casos en pruebas de descargos y dos pendientes de fallo. Entre los más polémicos hay señalamientos por incumplir órdenes judiciales, cometer fallas en contratos estatales, y hasta por la supuesta corrupción en la que habría incurrido favoreciendo, a través de nombramientos en cargos públicos, a quienes lo apoyaron en la campaña política para la Alcaldía de Ibagué.

Ricardo Bonilla y William Camargo

En el caso de Ricardo Bonilla, su investigación disciplinaria viene desde el año 2017, cuando al parecer omitió transferir recursos a la Federación de Municipios mientras fue secretario de Hacienda de Bogotá, durante el mandato de su hoy jefe Gustavo Petro.



Mientras que sobre William Camargo, quien viene de la Agencia Nacional de Infraestructura, pesa en su contra una averiguación previa del año pasado por parte de la Procuraduría Primera Distrital. No obstante, es de destacar que ni él ni el resto de ministros han sido encontrados responsables hasta el momento.

Irene Vélez durante el debate de moción de censura. Foto: @MinEnergiaCo

Los conocidos

"En el Ministerio debe haber un protocolo, la ministra o ministro habla con sus viceministros, pero eso no sucedía en el Ministerio, ella hablaba directamente con cualquier persona". FACEBOOK

Los ministros Vélez Velásquez y Muhamad, que desde hace meses vienen desempeñando sus cargos, están bajo la lupa de la Procuraduría por hechos recientes, tal vez el caso más conocido fue el de la ministra Irene Vélez.



En su dependencia hubo una ruptura cuando en enero la Procuraduría llamó a rendir testimonio a la exviceministra de Energía Belizza Ruiz, por la supuesta inconsistencia en el informe llamado "Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa".



Sobre esa entrega, Ruiz presentó al procurador varias observaciones del manejo que le dio Vélez a la situación, pues según su versión, nunca la invitó a revisar el balance. "En el Ministerio debe haber un protocolo, la ministra o ministro habla con sus viceministros, pero eso no sucedía en el Ministerio, ella hablaba directamente con cualquier persona pasando por encima de los despachos. Esta fue una de esas veces", contó Ruiz en una diligencia conocida por EL TIEMPO.



Es por eso que la procuradora general, Margarita Cabello, comentó a inicios del año que se abrió una indagación contra Vélez por las supuestas falsedades en el informe sobre las reservas de gas y de petróleo del país. Ese no es el único caso, pues la Sala Disciplinaria de Instrucción revisa una queja -previo a la indagación- por supuestos malos manejos que le dio a la moción de censura en su contra, que ella finalmente superó.



Los últimos dos casos de los 37 abiertos corresponden a la ministra Susana Muhamad, por una queja que presentaron porque supuestamente no atiende peticiones; y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, se lo indaga por la supuesta omisión que tuvo para actuar frente a la retención de 78 policías en Los Pozos, San Vicente del Caguán. Por esta situación al saliente ministro Alfonso Prada también se le abrió un proceso.



Con esta cantidad de señalamientos, una buena parte del gabinete del presidente Petro podría verse afectada si los procuradores encuentran que cometieron alguna falta disciplinaria que amerite una sanción.



CARLOS LÓPEZ

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET