Flor María y su hijo Salomón, a quienes se les cambió el nombre para proteger sus identidades, se fueron a vivir hace tres años a la vereda de un municipio caldense a la que el menor llegó con el ánimo de retomar su bachillerato.



Entró al grado séptimo y en las primeras semanas de clases conoció a un profesor que desde el inicio habría tenido comportamientos extraños no solo con él, sino también con sus compañeros.



Los mensajes que el docente lanzó a sus alumnos supuestamente eran de carácter sexual y, según la denuncia disciplinaria, estaban camuflados en frases con doble sentido, indirectas y otros actos morbosos que en el caso de Salomón lo llevaron a contarle a su mamá cómo fue víctima de acoso sexual, al parecer, por parte del profesor.



La historia de esta familia está documentada en los 115 procesos disciplinarios por violencia sexual en ambientes escolares que tiene alarmada a la Procuraduría General de la Nación. En muchos de ellos se repite el patrón de que las víctimas son menores de edad y los señalados agresores son los profesores con los que comparten semanalmente en clases.



Viviana Mora Verbel, procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, le explicó a EL TIEMPO que en la mayoría de casos en estas denuncias están involucrados docentes, así como los mismos estudiantes. En algunos otros casos los presuntos agresores son directivos y personal administrativo.



En el caso de Salomón, resolver qué pasará a nivel disciplinario con el docente señalado está en manos de la Procuraduría Regional de Caldas, la cual este año formuló pliego de cargos en su contra, y vinculó al caso a la Secretaría de Educación del departamento.



Esa situación que viven niños de Caldas en materia de abusos en las aulas de clases no se aleja de lo que se ve en Risaralda, departamento vecino. Y es que tan solo en Pereira, la Personería activó este año 15 expedientes disciplinarios por este tipo de conductas, las cuales llevaron a que a finales de la semana pasada el Ministerio Público acompañara a la Alcaldía de la ciudad a instalar la primera mesa de protección contra el abuso sexual.



La medida se tomó ya que para las autoridades es preocupante que haya una escalada de casos tan significativa en todo el territorio nacional. De los 115 procesos son pocos los departamentos que como Vichada se salvan porque no aparecen en los registros —no quiere decir que no haya abusos—; en cambio, en el resto el historial se asemeja al episodio de Flor María y Salomón.



Los expedientes se radicaron en lugares como Amazonas, Arauca, Atlántico, Caldas, Cauca, Córdoba, Guainía, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Risaralda. Mientras que hay 57 indagaciones preliminares que se llevan a cabo en Antioquia, La Guajira, Guaviare y otros departamentos ya mencionados.



Para Viviana Quintero, psicóloga experta en protección a la niñez en línea, lo que suele pasar con las violencias sexuales en entornos escolares es que los adultos piensan que los niños pueden mentir, cuando en realidad no es así, pues casi siempre dicen la verdad.



“Los niños usualmente antes de los 13 años no tienen una comprensión plena de actos sexuales, entonces cuando nos llegan a contar con detalles tan explícitos, es porque les pasó. Hay que ponernos de su lado, hay que activar todos los mecanismos para restablecerles los derechos”, explicó la psicóloga.



Según la profesional, es vital que a nivel institucional se dé todo el acompañamiento, puesto que hay casos en los que el agresor puede tener varias víctimas a la vez e incluso acosar por fuera de los salones.



La delegada Viviana Mora añadió que de un estudio que realizaron en colegios del país se concluyó que las instituciones educativas "refieren dificultad para articularse con las Secretarías de Educación en la toma de decisiones inmediatas para reubicar al presunto agresor en cualquier otro cargo en el que no pueda estar en contacto con el menor de edad que ha sido victimizado, y en contacto con cualquier otro menor de edad que también pueda estar en riesgo, mientras se adelantan las investigaciones administrativas y penales a que haya lugar".



Y anotó que esa situación "desafortunadamente muestra que existe una alta probabilidad de que se generen situaciones de revictimización de los niños".



En efecto, en dos de los procesos que más se han movido en la Procuraduría —van en investigación—, aparecen las historia de un profesor sindicado de acosar a cinco estudiantes en Risaralda, y a otro que habría mencionado propuestas de índole sexual a su alumna por fuera de la institución.



Ante ello, las autoridades recomiendan visibilizar cualquier comportamiento irregular, así también lo afirma la psicóloga Quintero, quien añade que en el último año se ha venido avanzando para atender este flagelo porque la violencia sexual ya es considerada una emergencia médica.



Luego de esa valoración, subrayó que se puede proceder a contarle al ser querido, al Bienestar Familiar y a la Fiscalía el episodio vivido, para que a la par el colegio active su ruta y tome medidas contra el profesor mientras lo investigan. Eso sí, Quintero aclaró que “el hecho de que haya fallas en la administración de justicia no debe llevar a que no se denuncie”.

¿Qué dice la Procuraduría al respecto?

La procuradora delegada Viviana Mora Verbel le respondió a EL TIEMPO varios preguntas acerca de este flagelo que afecta a menores de edad que estudian en diferentes escuelas y colegios del país.En la violencia sexual en ambientes escolares, ¿son muchos los casos de diferencia en los que niñas y adolescentes son las víctimas? ¿Qué hacer para darle un enfoque diferencial a esto?

Es innegable que en Colombia los niños, niñas y adolescentes siguen siendo las principales víctimas de violencia sexual, maltrato y discriminación. Según los datos del Sistema integrado de información de violencias de género del Ministerio de Salud, aproximadamente el 72 por ciento de los casos reportados de violencia sexual a nivel nacional, corresponden al grupo etario entre los 0 y 17 años. Dentro de este grupo, se ha identificado una clara vulnerabilidad en razón del sexo y género, dado que el 74 por ciento de casos de abuso sexual y acoso en el contexto escolar, se presentan en contra de niñas y adolescentes mujeres, entre los 10 y los 17 años.



Por ende el enfoque diferencial debe ser capaz de abarcar y dar respuesta en clave de garantía de derechos frente a las condiciones de vulnerabilidad que se desprenden de la condición etaria de estos menores, y también de la condición de ser mujer.



Si bien no hay aún responsables disciplinariamente, ¿contra quiénes apuntan las denuncias, a profesores, coordinadores, rectores?



En el informe parcial de la vigilancia que adelanta actualmente la Procuraduría mediante visitas a 122 Instituciones Educativas del país en 20 Entidades Certificadas en Educación, se evidenció que en el 47 por ciento de estas se reporta que algún docente, personal directivo o miembro de la comunidad educativa ha estado presuntamente involucrado en casos de violencia sexual.



¿Qué llamado hacen desde la Procuraduría para atender esta situación?



La Procuraduría ha reiterado su compromiso entorno a la eliminación de la violencia sexual en los entornos educativos y para ello viene adelantando de su misionalidad preventiva, a través de un plan de choque a nivel durante el 2022, entre cuyas acciones se elaboraron instrumentos de verificación para hacer aplicados en las visitas a los establecimientos educativos en las ciudades de Bogotá, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Medellín, Ibagué, Leticia, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa Marta, San Andrés, Sincelejo, Tunja, Valledupar, Florencia, Arauca, Yopal, Inírida, Villavicencio y San José del Guaviare.



En total se visitaron 122 instituciones educativas que fueron priorizadas por las complejas situaciones de convivencia escolar que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación. A partir de estas acciones pudimos concretar que el 14 por ciento de las intuiciones educativas visitadas no cuentan con el manual de convivencia actualizado frente a las directrices y los protocolos que se establecen en las normativas vigentes, incluyendo parámetros específicos para el abordaje de las situaciones tipo II y tipo III relacionadas con acoso sexual.



Y el 40 por ciento de las Instituciones educativas aún no ha implementado el protocolo de abordaje pedagógico de violencias basadas en género publicado por el Ministerio de Educación Nacional y los demás protocolos relacionados con el abordaje de situaciones de violencia escolar.



