Desde Barranquilla, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer que se abrirá una indagación formal en contra del ministro del Interior, Alfonso Prada; y del ministro de Defensa, Iván Velásquez.



El anuncio fue dado por la procuradora general, Margarita Cabello, quien se había referido al tema este lunes en entrevista con María Isabel Rueda para EL TIEMPO.



La indagación contra el jefe político del Gobierno Nacional y el encargado de la cartera de Defensa se debe a que al parecer no actuó a tiempo para evitar los hechos que terminaron en disturbios entre policías y campesinos en Los Pozos, San Vicente del Caguán.



Y es que la semana pasada, 78 policías fueron retenidos por campesinos de la zona, luego de desmanes en una central petrolera de la zona. Sobre esto, la procuradora general dijo en la entrevista que "si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social, hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos".



El reparo de la jefa del Ministerio Público es que en febrero nadie del Gobierno tomó cartas en el asunto, y solo hasta ahora se vino a acordar un diálogo, después de que murieron en medio de los hechos un policía y un campesino. Esa supuesta omisión también le pasaría factura a uniformados, quienes no habrían actuado a tiempo.



En todo este caso, el ministro Prada ha sostenido que lo que pasó la semana pasada -cuando hubo dos muertos- se trató de un cerco humanitario, y no de un secuestro.



A la par de la investigación disciplinaria contra los dos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación también anunció la semana pasada que evalúa abrir procesos penales por supuestas omisiones.



