Procuraduría investiga millonaria compra de camionetas para la Corte

La Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública abrió investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el proceso de compra de vehículos blindados por $13.276.000 millones, que hacen parte del esquema de seguridad de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.



La decisión, tomada el 15 de junio de 2021, va dirigida en contra de José Mauricio Cuestas Gómez, director Ejecutivo de Administración Judicial; y en contra del coronel Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, director de la Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial.



La investigación se abrió "como quiera que este proceso de compra ha sido cuestionado por haberse adelantado en plena época de emergencia por causa de la pandemia y por los altos costos". FACEBOOK

La investigación inició por una queja allegada a la Procuraduría luego de que EL TIEMPO publicara el año pasado las órdenes de compra de 51 camionetas para magistrados de la Corte, durante la emergencia que se declaró en el país por la pandemia del covid-19.



La decisión, conocida por este diario, asegura que se abrió investigación "como quiera que este proceso de compra ha sido cuestionado, entre otras presuntas irregularidades, por haberse adelantado en plena época de emergencia económica y social por causa de la pandemia del covid-19, y por los altos costos de tales vehículos incluidos sus accesorios y adecuaciones, los cuales fueron adquiridos mediante una orden de compra al proveedor Unión Temporal Toyonorte LTDA.- Armor International de Colombia LTDA.- Blindex S.A".



La Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública buscará determinar si el proceso realizado por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial "por el sistema de Acuerdo Marco de Precios recurriendo a la plataforma de Colombia Compra Eficiente – Tienda Virtual del Estado Colombiano – TVEC, se ajustó a la normativa y a los principios de la contratación estatal, especialmente los de planeación, economía y selección objetiva".

Yo no soy el que dice que tipo de carros son los que se deben comprar. ¿Cuál irregularidad si lo hice por Colombia Compra Eficiente? FACEBOOK

En diálogo con EL TIEMPO, José Mauricio Cuestas Gómez, director Ejecutivo de Administración Judicial, aseguró que no incurrió en irregularidad alguna y que todo se hizo por la plataforma de Colombia Compra Eficiente para mayor transparencia.



"La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial es la encargada de velar por la seguridad de los magistrados de alta corte y es la que hace los estudios de las necesidades que tienen. Sobre qué tipos de vehículos o si hay que cambiarlos o no. Ellos generan la necesidad y, luego, el Consejo Superior de la Judicatura autoriza la contratación después de evaluarla", explicó.



Cuestas señaló que una vez autorizada la contratación, la Dirección Ejecutiva que él lidera hace el trámite siguiente. Según dijo, en este caso, se usó la plataforma Colombia Compra Eficiente. "Yo no adelanté el proceso, no es una licitación, fui a la plataforma para que se agilicen los procesos y por transparencia. Solo señalé las especificaciones que se necesitaban", agregó.



"Yo no soy el que dice que tipo de carros son los que se deben comprar. ¿Cuál irregularidad si lo hice por Colombia Compra Eficiente? Lo que puedo, lo hago por ahí, para evitarme estos líos. Estoy tranquilo", señaló.

En abril de 2020, EL TIEMPO reveló la orden de compra que en ese momento se fijó para los 51 carros, cada uno a $207 millones para un total de $10.602 millones. Y la adquisición del blindaje para cada camioneta que cuesta $34 millones la unidad, es decir, $1.784 millones en total.



La orden de compra incluyó accesorios y adecuaciones por $5.4 millones; mantenimiento preventivo por $816 millones, los requerimientos de matrícula por $28.5 millones, y un pago del Soat por $ 39 millones. Todos estos artículos suman $13.276'161.951.

