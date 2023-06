A la par de la denuncia penal que presentó María Salomé Bahamón contra el contralor del Huila, Andrés Felipe Vanegas, por las agresiones verbales y físicas que este hombre le hizo, la Procuraduría General de la Nación le abrió una investigación para que responda por estos graves señalamientos.



Este tipo de situaciones en las que mujeres se ven expuestas a distintas formas de violencia, ya sea física o verbal, pueden ser denunciadas ante distintos canales de atención que están dispuestos en el país, algunos de ellos a través de alcaldías, secretarías y entidades como la Fiscalía General de la Nación.



EL TIEMPO conoció el auto de cinco páginas en el que el órgano de control recogió las denuncias que hay alrededor de este hecho, en el que la mujer anunció que entre el 17 y 18 de junio pasado, su pareja la empujó, golpeó y arrastró, situaciones que habrían quedado grabados en las cámaras de seguridad del conjunto Bosques de Santa Ana.

Andrés Felipe Vanegas Mosquera. Foto: La Nación

María Salomé Bahamón es la secretaria general de la Alcaldía de Neiva, y en hechos que ya son materia de investigación, narró que ese día su novio “empezó a insultarme con malas palabras, me empujó para subir al carro, pero al subirse le puso los bloqueos con lo que avanzaba rápido y frenaba en seco, golpeándome con la parte delantera del carro, pues no llevaba mi cinturón de seguridad puesto”.



Por esto, a nivel disciplinario la Procuraduría Regional del Huila abrió un proceso contra Vanegas, sin embargo, por la magnitud del caso y los cargos que ostentan las dos personas, el expediente pasó a una dependencia de Bogotá.



Se trata de la Procuraduría delegada primera para la Vigilancia Administrativa, específicamente al despacho de Sonia Patricia Téllez, la procuradora que también lleva el caso contra la exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, por la prueba del polígrafo al que se llevó a su exniñera, Marelbys Meza.



Su oficina consideró este 28 de junio que tras lo conocido a través de medios locales y nacionales, había méritos para investigar al contralor del Huila.



"Si bien aparentemente la conducta presuntamente irregular sucedió por fuera del horario laboral y en lugares diferentes a las sedes de las entidades publicas, a las cuales pertenecen los involucrados en los hechos conocidos, es claro para el despacho que, los servidores públicos, entre tanto no sean separados temporal o definitivamente de sus cargos por decisión administrativa, disciplinaria o judicial, no se desprenden de su investidura, la cual debe ser honrada en todo memento y lugar, independientemente de las circunstancias que rodeen los hechos", dice el oficio.



En cuanto a las tareas que deberán cumplir los involucrados en este caso de presunta violencia contra la mujer, se requirieron algunos documentos a la Contraloría departamental del Huila.



Además, se ordenó recibir la declaración jurada de la secretaria general de la Alcaldía, esto garantizando no incurrir en hechos revictimizantes a la hora de escucharla. "Una vez se tenga identificado el o los radicados y despachos en donde se adelanten las actuaciones penales, administrativas y de protección pertinentes, requerir a las entidades y organismos, informe detallado y soportado de los trámites y actuaciones adelantadas, bajo las condiciones de reserva que correspondan", concluyó el documento.



