Procuraduría investiga a minciencias por presuntas inconsistencias en su hoja de vida

Frente a dudas sobre la experiencia como docente que aseguró tener la ministra de Ciencia, Tecnología e Información Yesenia Olaya Requene, la Procuraduría General ordenó la apertura de una investigación disciplinaria por las presuntas irregularidades relacionadas con la experiencia laboral que ella consignó en su hoja de vida.

De acuerdo con el órgano de control, la investigación quedó en mano de la Sala Disciplinaria de Instrucción, que analiza la información conocida en medios de comunicación que señala que el contenido e información que suministró en su momento la funcionaria “no correspondería a la realidad, pese a lo cual se utilizó para ser nombrada como titular de la cartera”.

Compartir Yesenia Olaya, ministra de Ciencia. Foto:EFE

Particularmente se indagará la veracidad de la experiencia que dijo tener Olaya como docente en al menos cinco universidades, también se verificarán las certificaciones que en ese sentido entregaron las instituciones educativas y se pondrá la lupa a los documentos que soportarían el tiempo y cargo que Olaya tuvo en esos cargos.

Para todo esto el órgano de control ya ordenó la práctica de pruebas.

Mediante estas pruebas la Procuraduría busca a establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si las mismas constituyen faltas disciplinarias y definir si la funcionaria actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Las denuncias

Por estas presuntas irregularidades sobre ‘inflar’ su hoja de vida la ministra fue citada a un debate de control político a comienzos de abril, en el cual la representante Jennifer Pedraza señaló que para que la experiencia que dijo tener la ministra fuera cierta, ella “tendría que ser omnipresente”.

Específicamente la congresista cuestionó: “¿Cómo puede ser profesora de cinco universidades, en diferentes puntos geográficos, al tiempo que hace su posdoctorado en Harvard?”.

"Si bien la Ministra realizó una estancia postdoctoral en un Instituto de Harvard, ninguna de sus vinculaciones corresponde a ser docente", aseguró la representante Pedraza.

En el debate también se habló de las otras universidades en las que la ministra dijo haber dado clases. Por ejemplo, si bien ella dice que en la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) tuvo 3 años, 5 meses y 7 días de experiencia como docente, solo se encontraron certificados para 7 meses y 25 días.

Así mismo, en la Universidad de Magdalena reportó 7 meses, pero solo tendría certificados por 12 horas equivalentes, y en la Universidad Javeriana Olaya dijo haber dado clases por 7 meses y 25 días, pero solo estarían certificadas 90 horas equivalentes. La única universidad que certificó la experiencia que dice tener la ministra Olaya fue la Universidad San Martín.

Compartir Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto:Presidencia

Frente a estos cuestionamientos Olaya ha recibido por ahora el respaldo del presidente Gustavo Petro, quien en un evento la semana pasada en el marco de un encuentro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dijo: “Yo he dado clases en universidades y me siento profesor, ¿uno no puede ponerlo en hoja de vida, está prohibido? ¿Porque soy de izquierda o ella de piel negra?”.

El jefe de Estado añadió que los cuestionamientos contra su ministra tendrían detrás un tinte discriminatorio, pues sostuvo: "Te quieren echar porque eres negra, de Tumaco, y la que quiere echarte del ministerio es una izquierdista (en referencia a Pedraza) que estudió a Marx y a Mao. No se aguantó, y que cómo así que una persona negra y de Tumaco pueda ser la ministra de Ciencia y Tecnología... Y busca cómo tumbarla".

justicia@eltiempo.com