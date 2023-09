Agentes de la Procuraduría General de la Nación llegaron el lunes en la tarde hasta las instalaciones del Ministerio de Defensa, en Bogotá, para adelantar una inspección con el fin de recoger material para analizar las denuncias que presentó el exviceministro Ricardo Díaz en declaraciones del fin de semana pasado.



"El ente de Control obtuvo algunos documentos relevantes dentro de la indagación disciplinaria que se se adelanta por las denuncias hechas por el exviceministro de Defensa, general (r) Ricardo Díaz, y se practicaron visitas a algunos despachos de esa entidad", explicó la Procuraduría este martes en la mañana.



La visita se debe a la serie de denuncias públicas que hizo Díaz en la revista Semana, a la que le indicó que por un lado un coronel retirado le ofreció 700 millones de pesos si favorecía la compra de tres helicópteros de Catar. Según el exviceministro, en ese caso supuestamente había intereses de varios personas, como la primera dama, Verónica Alcocer.



Procuraduría inspecciona el Ministerio de Defensa. Foto: Procuraduría

De ese tipo de ofrecimientos, que tendrán que ser verificados por las autoridades, Díaz dijo que le habló en su momento al ministro de Defensa, Iván Velásquez, con quien no volvió a hablar después de que le preguntó de adónde había sacado la información.



"Le dije que me habían abordado y me habían ofrecido un dinero para la compra de unos helicópteros. Como eso no se había dado, entonces habían dicho que había que desprestigiar mi nombre, afirmando que me habían entregado 4.000 millones de pesos por la compra de la batería antiaérea Barak", dijo el oficial al ministro.



Asimismo, Díaz habló de hechos que serán materia de investigación en relación a los repuestos rusos para aeronaves y la compra de baterías aéreas Barak por 4.000 millones de pesos. que se manejó por parte de la cartera de Velásquez.



Para que aclare todos los señalamientos, en los que aparecen otros nombres además de Mejía y Alcocer, la Fiscalía General de la Nación llamó a una declaración juramentada al general (r) Díaz, la cual se adelantará en los próximos días.



"La Fiscalía, de oficio, abrió una noticia criminal a efectos de corroborar, mediante los actos de investigación correspondientes, la información divulgada, y determinar si se configuraron o no delitos y quiénes serían sus autores y partícipes", compartió la Fiscalía en un comunicado.



Carlos López

Redacción Justicia

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

